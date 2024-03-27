جناح الكويت في معرض إكسبو الدوحة للبستنة يفوز بجائزة الأكثر تعليما

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 27 - 3 (كونا) -- فاز جناح دولة الكويت في معرض اكسبو الدوحة للبستنة 2023 اليوم الأربعاء بجائزة (الأكثر تعليما) ضمن فعاليات المعرض الذي انطلق في أكتوبر الماضي.
وأعربت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المفوض العام لجناح دولة الكويت في إكسبو الدوحة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) المهندسة سميرة الكندري عن سعادتها بفوز جناح الكويت بهذه الجائزة.
وأضافت الكندري أن الفوز بهذه الجائزة يعكس دور الجناح الكويتي في المعرض الذي يقدم العديد من الدورات والمحاضرات والفعاليات المتعلقة بالبيئة والاستدامة البيئية.
وقالت إن الجناح نجح في استقطاب العديد من الزوار والمختصين والمهتمين بالبيئة للاستماع ومتابعة المحاضرات التي من شأنها تعزيز الوعي البيئي إضافة إلى معرفة دور الهيئة العامة للبيئة في هذا الشأن.
وتقدمت الكندري بالشكر والتقدير للقائمين على معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 وعلى العاملين بالجناح كافة طوال فترة المعرض التي امتدت ستة أشهر.
ويتكون الجناح الكويتي في المعرض من عدة اقسام هي المنطقة التفاعلية والمتحف الأسطواني وواحة الكويت إضافة الى منطقة للأطفال.
ويرتكز المعرض على تقنيات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة البيئية فضلا عن تقديم برامج لتشجيع الجمهور وإلهامه واطلاعه على الحلول المبتكرة الرامية إلى الحد من ظاهرة التصحر.
وانطلق معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 في الثاني من أكتوبر الماضي تحت شعار "صحراء خضراء بيئة أفضل" ويختتم فعالياته يوم غد الخميس. (النهاية) س س س / ه س ص
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