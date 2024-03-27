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جناح الكويت في معرض إكسبو الدوحة للبستنة يفوز بجائزة الأكثر تعليما

3/27/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 27 - 3 (كونا) -- فاز جناح دولة الكويت في معرض اكسبو الدوحة للبستنة 2023 اليوم الأربعاء بجائزة (الأكثر تعليما) ضمن فعاليات المعرض الذي انطلق في أكتوبر الماضي.
وأعربت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المفوض العام لجناح دولة الكويت في إكسبو الدوحة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) المهندسة سميرة الكندري عن سعادتها بفوز جناح الكويت بهذه الجائزة.
وأضافت الكندري أن الفوز بهذه الجائزة يعكس دور الجناح الكويتي في المعرض الذي يقدم العديد من الدورات والمحاضرات والفعاليات المتعلقة بالبيئة والاستدامة البيئية.
وقالت إن الجناح نجح في استقطاب العديد من الزوار والمختصين والمهتمين بالبيئة للاستماع ومتابعة المحاضرات التي من شأنها تعزيز الوعي البيئي إضافة إلى معرفة دور الهيئة العامة للبيئة في هذا الشأن.
وتقدمت الكندري بالشكر والتقدير للقائمين على معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 وعلى العاملين بالجناح كافة طوال فترة المعرض التي امتدت ستة أشهر.
ويتكون الجناح الكويتي في المعرض من عدة اقسام هي المنطقة التفاعلية والمتحف الأسطواني وواحة الكويت إضافة الى منطقة للأطفال.
ويرتكز المعرض على تقنيات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة البيئية فضلا عن تقديم برامج لتشجيع الجمهور وإلهامه واطلاعه على الحلول المبتكرة الرامية إلى الحد من ظاهرة التصحر.
وانطلق معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 في الثاني من أكتوبر الماضي تحت شعار "صحراء خضراء بيئة أفضل" ويختتم فعالياته يوم غد الخميس. (النهاية) س س س / ه س ص

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