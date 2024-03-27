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رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد ضرورة توقف الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاك سيادة لبنان

3/27/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 3 (كونا) -- شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء على ضرورة أن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن اعتداءاته على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا وأن يلتزم بتطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701 مؤكدا أن لبنان ملتزم بالتطبيق الكامل لتلك القرارات.
وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان لها إن ذلك جاء خلال استقبال ميقاتي رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني في مستهل زيارتها لبنان لتفقد الكتيبة الايطالية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفل).
وأضاف البيان أن الجانبين عبرا عن ارتياحهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 القاضي بوقف اطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك وأبديا تطلعهما الى تطبيقه وأن يتحول إلى وقف اطلاق نار دائم.
وشددا على وجوب الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية ليتمكن لبنان من تطبيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة واطلاق عجلة النهوض الاقتصادي.
واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين في منطقة البحر المتوسطة واستكشاف الحلول التي تساعد على التوصل الى حل مستدام لقضية اللاجئين.
وشكر رئيس الحكومة اللبنانية نظيرته الايطالية على مساهمة ايطاليا الدائمة في عداد قوات (يونيفيل) معتبرا ان ذلك تأكيد على التزامها بسلامة لبنان واستقراره وصون وحدة اراضيه وثمن دعم ايطاليا المستمر للجيش اللبناني وتعزيز قدراته لتمكينه من أداء كل المهام المنوطة به.(النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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