رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد ضرورة توقف الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاك سيادة لبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 3 (كونا) -- شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء على ضرورة أن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن اعتداءاته على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا وأن يلتزم بتطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701 مؤكدا أن لبنان ملتزم بالتطبيق الكامل لتلك القرارات.
وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان لها إن ذلك جاء خلال استقبال ميقاتي رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني في مستهل زيارتها لبنان لتفقد الكتيبة الايطالية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفل).
وأضاف البيان أن الجانبين عبرا عن ارتياحهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 القاضي بوقف اطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك وأبديا تطلعهما الى تطبيقه وأن يتحول إلى وقف اطلاق نار دائم.
وشددا على وجوب الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية ليتمكن لبنان من تطبيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة واطلاق عجلة النهوض الاقتصادي.
واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين في منطقة البحر المتوسطة واستكشاف الحلول التي تساعد على التوصل الى حل مستدام لقضية اللاجئين.
وشكر رئيس الحكومة اللبنانية نظيرته الايطالية على مساهمة ايطاليا الدائمة في عداد قوات (يونيفيل) معتبرا ان ذلك تأكيد على التزامها بسلامة لبنان واستقراره وصون وحدة اراضيه وثمن دعم ايطاليا المستمر للجيش اللبناني وتعزيز قدراته لتمكينه من أداء كل المهام المنوطة به.(النهاية)
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