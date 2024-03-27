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رئيس الوزراء الفرنسي يسعى لإصلاح نظام التأمين ضد البطالة لسد العجز العام

3/27/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 27 - 3 (كونا) -- كشف رئيس الوزراء الفرنسي غابريال اتال اليوم الاربعاء عن ان حكومته تسعى الى إصلاح نظام التأمين ضد البطالة لسد العجز العام.
وقال اتال في مقابلة لمحطة (تي اف ال) إن حكومته تبحث عن المدخرات بعد تراجع العجز العام إلى 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 اي 8ر15 مليار يورو أكثر من توقعات الحكومة التي تستثني زيادة الضرائب.
واكد انه في العام الماضي أنفقت الدولة "ما كان مخططا له ولم يكن هناك أي زلة" موضحا انه كان هناك تباطؤ "يعني أن لدينا إيرادات أقل وعجزا".
وأوضح أنه يريد الخروج من ديون فرنسا من خلال الحفاظ على عجز بنسبة 3 بالمئة في عام 2027 متطرقا الى الإجراءات التي تعتزم السلطة التنفيذية اتخاذها لسد العجز العام الذي خرج عن نطاق السيطرة في العام الماضي.
وأعرب اتال عن رغبته في المضي قدما بموضوع التأمين ضد البطالة والذي تبلغ ميزانيته 45 مليار يورو كل عام داعيا وزير العمل الى التجهيز لمفاوضات جديدة.
وفيما يخص الضرائب اكد أنها لن تزيد على الطبقات المتوسطة موضحا ان الحكومة ألغت بعض الضرائب مثل رسوم ترخيص التلفزيون وضريبة الإسكان.
واشار الى ان هدف الحكومة يظل التوظيف الكامل وأنه يريد التأكد من أن هناك المزيد من الأشخاص الذين يعملون.
واضاف "لقد خلقنا 5ر2 مليون فرصة عمل في السنوات الأخيرة ما يعني ان هذا يسمح للدولة بتحصيل إيرادات إضافية".
واعتبر أن "فرنسا ليست ملاذا ضريبيا لأحد وأن 10 بالمئة من الفرنسيين يدفعون 70 بالمئة من ضرائب الدخل ولدينا ضريبة على الدخل المرتفع".
وعن إصلاح التأمين ضد البطالة أكد رئيس الحكومة أنه سيكون هناك إصلاح للتأمين هذا العام معربا عن نيته اعتماد هذا الإصلاح الأكثر شمولا في الصيف ليدخل حيز التنفيذ "في الخريف“.
كما يعتزم تقليص مدة التعويض عدة أشهر دون أن تقل عن 12 شهرا. (النهاية)

م ع / ر ج



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