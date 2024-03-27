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السلطات الأمريكية تنتشل جثة اثنين من ضحايا انهيار جسر قرب العاصمة

3/27/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 3 (كونا) -- أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء انتشال جثة رجلين من ضمن ستة أشخاص سقطوا في مياه نهر (باتابسكو) أثناء إنهيار جسر رئيسي بولاية ميريلاند الأمريكية المحاذية للعاصمة واشنطن في وقت مبكر من أمس الثلاثاء.
وأكدت الشرطة لوسائل الإعلام أن أحد الضحيتين من دولة المكسيك والآخر من غواتيمالا بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن جثث أربعة آخرين.
وانهار جسر (فرانسيس سكوت كي) الذي يبلغ طوله 6ر1 ميل (5ر2 كيلومتر) ويتسع عرضه لأربع مسارات للسيارات والذي يعتبر بالغ الأهمية للشحن في الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد ثوان فقط من اصطدام سفينة حاويات بالجسر المعلق فوق نهر باتابسكو بمدينة بالتيمور. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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