السلطات الأمريكية تنتشل جثة اثنين من ضحايا انهيار جسر قرب العاصمة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 3 (كونا) -- أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء انتشال جثة رجلين من ضمن ستة أشخاص سقطوا في مياه نهر (باتابسكو) أثناء إنهيار جسر رئيسي بولاية ميريلاند الأمريكية المحاذية للعاصمة واشنطن في وقت مبكر من أمس الثلاثاء.
وأكدت الشرطة لوسائل الإعلام أن أحد الضحيتين من دولة المكسيك والآخر من غواتيمالا بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن جثث أربعة آخرين.
وانهار جسر (فرانسيس سكوت كي) الذي يبلغ طوله 6ر1 ميل (5ر2 كيلومتر) ويتسع عرضه لأربع مسارات للسيارات والذي يعتبر بالغ الأهمية للشحن في الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد ثوان فقط من اصطدام سفينة حاويات بالجسر المعلق فوق نهر باتابسكو بمدينة بالتيمور. (النهاية)
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