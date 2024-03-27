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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

3/27/2024 11:30:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - جناح دولة الكويت في معرض اكسبو الدوحة للبستنة 2023 يفوز بجائزة (الأكثر تعليما) ضمن فعاليات المعرض الذي انطلق في أكتوبر الماضي.

رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد كل من ايمن عزوقة (19 عاما) ومحمد السبتي (19 عاما) وحمزة عرعراوي اثر قصف طائرة مسيرة لمجموعة من الشبان في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

بيروت - سبعة اشخاص يلقون مصرعهم واربعة اخرون يصابون في غارة للطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي على مركز جمعية الاسعاف اللبناني التابع للجماعة الاسلامية في بلدة (الهبارية) بجنوب لبنان.

بيروت - تسعة أشخاص يلقون حتفهم وآخرون يصابون في سلسلة غارات جديدة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من بلدتي طيرحرفا والناقورة الواقعتين في جنوب لبنان.

واشنطن - الشرطة الأمريكية تعلن انتشال جثة رجلين من ضمن ستة أشخاص سقطوا في مياه نهر (باتابسكو) أثناء انهيار جسر رئيسي بولاية ميريلاند الأمريكية المحاذية للعاصمة واشنطن في وقت مبكر من أمس الثلاثاء. (النهاية) ر ج

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