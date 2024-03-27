موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - جناح دولة الكويت في معرض اكسبو الدوحة للبستنة 2023 يفوز بجائزة (الأكثر تعليما) ضمن فعاليات المعرض الذي انطلق في أكتوبر الماضي.
رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد كل من ايمن عزوقة (19 عاما) ومحمد السبتي (19 عاما) وحمزة عرعراوي اثر قصف طائرة مسيرة لمجموعة من الشبان في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.
بيروت - سبعة اشخاص يلقون مصرعهم واربعة اخرون يصابون في غارة للطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي على مركز جمعية الاسعاف اللبناني التابع للجماعة الاسلامية في بلدة (الهبارية) بجنوب لبنان.
بيروت - تسعة أشخاص يلقون حتفهم وآخرون يصابون في سلسلة غارات جديدة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من بلدتي طيرحرفا والناقورة الواقعتين في جنوب لبنان.
واشنطن - الشرطة الأمريكية تعلن انتشال جثة رجلين من ضمن ستة أشخاص سقطوا في مياه نهر (باتابسكو) أثناء انهيار جسر رئيسي بولاية ميريلاند الأمريكية المحاذية للعاصمة واشنطن في وقت مبكر من أمس الثلاثاء. (النهاية) ر ج
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