Thursday, 28 March 2024 07:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وصول الطائرتين السعوديتين 43 و 44 لإغاثة سكان غزة - جريدة الوطن السعودية

3/27/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، أمس، الطائرتين الإغاثيتين السعوديتين الـ 43 و44، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها مواد إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر

ومنذ بداية الأزمة التي يعاني منها سكان غزة، تقوم المملكة العربية السعودية بدور في إغاثة أهالي القطاع المحاصر، من خلال جسرين جوي وبحري فضلا عن عبور منفذ رفح الحدودي لتوزيع المساعدات.
وكان السعودية أعلنت في 20 مارس الجاري أنها ستقدم 40 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت المملكة إن التمويل سيوفر الغذاء لأكثر من 250 ألف شخص وخيام لـ 20 ألف أسرة.
وتقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة على شفا المجاعة مع استمرار ضعف المساعدات إلى القطاع.
وفي نوفمبر 2023، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة مبلغًا قدره 15 مليون دولار للأونروا لتقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء.

MENAFN27032024000089011017ID1108030679

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث