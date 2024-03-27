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حارق القرآن يصل النرويج بعد طرده من السويد - جريدة الوطن السعودية

3/27/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا بعدما أثار موجة من الغضب العام الماضي بسبب حرقه نسخا من القرآن، أنه غادر البلاد إلى النرويج بعد إلغاء تصريح إقامته. وقال موميكا إنه وصل إلى النرويج حيث يريد طلب اللجوء. كما أوضح في رسالة: "غادرت السويد بسبب ملاحقات تعرضت لها من المؤسسات الحكومية".
وأثار إحراق نسخ من القرآن احتجاجات وإدانات في دول إسلامية عديدة.
وألغت وكالة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا في أكتوبر الماضي متحدثة عن معلومات كاذبة في طلبه الأولي، لكنها منحته تصريحا موقتا لعدم تمكنها من إعادته إلى العراق.

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