حارق القرآن يصل النرويج بعد طرده من السويد - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلن اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا بعدما أثار موجة من الغضب العام الماضي بسبب حرقه نسخا من القرآن، أنه غادر البلاد إلى النرويج بعد إلغاء تصريح إقامته. وقال موميكا إنه وصل إلى النرويج حيث يريد طلب اللجوء. كما أوضح في رسالة: "غادرت السويد بسبب ملاحقات تعرضت لها من المؤسسات الحكومية".
وأثار إحراق نسخ من القرآن احتجاجات وإدانات في دول إسلامية عديدة.
وألغت وكالة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا في أكتوبر الماضي متحدثة عن معلومات كاذبة في طلبه الأولي، لكنها منحته تصريحا موقتا لعدم تمكنها من إعادته إلى العراق.
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