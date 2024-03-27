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10 آلاف ذبيحة في العاصمة يوميا

3/27/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبلت مسالخ مدينة الرياض منذ بداية موسم رمضان المبارك حتى منتصف الشهر 150 ألف ذبيحة بمعدل 10 آلاف ذبيحة يوميا، خضعت جميعها للفحص من قبل أطباء بيطريين معتمدين، تحققوا من سلامتها وخلوها من الأمراض.
وشهدت مسالخ العاصمة انسيابية في حركة المرتادين بعد أن نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض خططًا تشغيلية تنسجم مع حجم الإقبال المتزايد في موسم شهر رمضان، تضمنت تجنيد 2,561 عاملاً و30 طبيبًا بيطريًا، بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة في جميع المسالخ.
وعملت مسالخ الرياض خلال الأيام الماضي بكامل طاقتها التشغيلية، من الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل، وسخر فرع الوزارة بالمنطقة جميع الإمكانات والخطوات التنظيمية لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات، من لحظة الوصول إلى مرحلة تسلم الذبيحة.
ووفرت الوزارة الأطباء البيطريين في جميع المسالخ للتأكد من سلامة الذبيحة قبل تسليمها للمستفيد، كما نفذت كافة تدابير السلامة الصحية والنظافة، وتتابع باستمرار جودة الخدمات من خلال الجولات الرقابية الميدانية، الهادفة إلى التحقق من مدى امتثال عموم المسالخ للتعليمات والاشتراطات، والتزامها بالاستفادة المثلى من مرافق المسالخ، وتوزيع العمالة والجزارين والأطباء البيطريين، وتنظيم فترات العمل، ومراقبة طرق التخلص من المخلفات، والمعدات والآليات المستخدمة.

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