تبرعات إحسان تتجاوز 1.3 مليار ريال

(MENAFN
- Al Watan) تخطت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة ((إحسان)) مليارًا و312 مليون ريال منذ انطلاقها، متجاوزة جميع النسخ الثلاث السابقة.
وتأتي الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لتسهيل تبرع المحسنين وضمان وصول تبرعاتهم بأسرع وقت إلى مستحقيها.
وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع منصة ((إحسان)) إلى جانب مركز خدمة المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والحسابات البنكية المخصّصة لذلك.
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