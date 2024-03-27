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تبرعات إحسان تتجاوز 1.3 مليار ريال

3/27/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تخطت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة ((إحسان)) مليارًا و312 مليون ريال منذ انطلاقها، متجاوزة جميع النسخ الثلاث السابقة.
وتأتي الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لتسهيل تبرع المحسنين وضمان وصول تبرعاتهم بأسرع وقت إلى مستحقيها.
وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع منصة ((إحسان)) إلى جانب مركز خدمة المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والحسابات البنكية المخصّصة لذلك.

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