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الملك يرعى مؤتمرا دوليا حول دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني

3/27/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 19 إلى 20 شوال 1445 هـ الموافق من 28 إلى 29 أبريل 2024، مؤتمراً دولياً بعنوان " دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي"، وذلك في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية في الرياض.
وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، إن المؤتمر يهدف لإبراز تجارب الجامعات في تعزيز هذه القيم السامية، وبيان أهمية العقيدة الصحيحة ومنهج الوسطية والاعتدال.
وقال: إن المؤتمر يشارك فيه عدد من الأمراء والوزراء والعلماء والمفكرين والمثقفين من داخل المملكة وخارجها، ويقدم الخبرات الشرعية والعلمية والاجتماعية المتخصصة في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي، من خلال المحاضرات واللقاءات الحوارية وورش العمل بما يسهم في خدمة المعرفة والإنسانية.

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