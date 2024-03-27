الملك يرعى مؤتمرا دوليا حول دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني

(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 19 إلى 20 شوال 1445 هـ الموافق من 28 إلى 29 أبريل 2024، مؤتمراً دولياً بعنوان " دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي"، وذلك في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية في الرياض.
وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، إن المؤتمر يهدف لإبراز تجارب الجامعات في تعزيز هذه القيم السامية، وبيان أهمية العقيدة الصحيحة ومنهج الوسطية والاعتدال.
وقال: إن المؤتمر يشارك فيه عدد من الأمراء والوزراء والعلماء والمفكرين والمثقفين من داخل المملكة وخارجها، ويقدم الخبرات الشرعية والعلمية والاجتماعية المتخصصة في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي، من خلال المحاضرات واللقاءات الحوارية وورش العمل بما يسهم في خدمة المعرفة والإنسانية.
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