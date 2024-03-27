الإعلامي المحترف ندوة بتعليم سراة عبيدة

(MENAFN
- Al Watan) نظّمت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، أمس، ندوةً علمية بعنوان ((الإعلامي المحترف)) والتي تعد واحدة من سلسلة الندوات والفعاليات لبرامج مبادرة ((العاشق المحترف)) والتي تأتي ضمن مبادرة ((أجاويد-2)) التي أطلقها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها خلال شهر رمضان.
وأقيمت الندوة على مسرح النادي الأدبي بأبها باستضافة عبد الله الشهري -المذيع والمستشار الإعلامي- وعبد الله حسن الغنمي -مذيع برنامج الراصد بقناة الإخبارية-
بحضور محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها، وجمعٍ من الإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وعددٍ من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد.
وبدأت الندوة التي أدارها الإعلامي أحمد سليمان العلكمي - معد ومقدم برامج ونشرات إخبارية- ناقش فيها الضيفاين عن مسيرتهما المهنية ونجاحاتهما والعوائق التي مرّا بها.
وأشار ((الشهري)) في حديثه إلى أن المحترف لا يُقاس احترافه بعدد السنوات التي أمضاها في مهنته فقط بل إن الاحتراف يكون عندما يصبح المحترف عاشقاً لما هو بصدده، فيما تحدث عن أهم الخصال التي لابد أن تتوفر في الناجحين ولخصها في أن تكون لدى الناجح رسالة وأهداف يجب أن تُحقق، وأن تكون لديه مؤشرات لقياس تحقق هذه الأهداف، كما يجب أن تكون لديه قيم تحكم مسيرته وتشكل حزام الأمان له في مسيرته المهنية، مؤكداً على أهمية الالتزام وأنه أسلوب عمل ومنهج حياة، وأوضح أن الفريق كلما كان محترفاً وشغوفاً ومحباً كلما كان العمل جيداً.
وتحدث الضيوف عن قصص نجاحهما وكفاحهما ومثابرتهما، وعن مسيرتهما العملية في مجال الإعلام والتلفزيون، وكيف تجاوزا العقبات والعثرات التي مرَّا بها حتى أصبحا عاشقين محترفين لمهنتهما. وفي ختام الندوة قُدّمت دروع تذكارية تكريمًا للضيوف والداعمين.
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