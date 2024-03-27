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الإعلامي المحترف ندوة بتعليم سراة عبيدة

3/27/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Al Watan) نظّمت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، أمس، ندوةً علمية بعنوان ((الإعلامي المحترف)) والتي تعد واحدة من سلسلة الندوات والفعاليات لبرامج مبادرة ((العاشق المحترف)) والتي تأتي ضمن مبادرة ((أجاويد-2)) التي أطلقها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها خلال شهر رمضان.
وأقيمت الندوة على مسرح النادي الأدبي بأبها باستضافة عبد الله الشهري -المذيع والمستشار الإعلامي- وعبد الله حسن الغنمي -مذيع برنامج الراصد بقناة الإخبارية-
بحضور محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها، وجمعٍ من الإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وعددٍ من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد.
وبدأت الندوة التي أدارها الإعلامي أحمد سليمان العلكمي - معد ومقدم برامج ونشرات إخبارية- ناقش فيها الضيفاين عن مسيرتهما المهنية ونجاحاتهما والعوائق التي مرّا بها.
وأشار ((الشهري)) في حديثه إلى أن المحترف لا يُقاس احترافه بعدد السنوات التي أمضاها في مهنته فقط بل إن الاحتراف يكون عندما يصبح المحترف عاشقاً لما هو بصدده، فيما تحدث عن أهم الخصال التي لابد أن تتوفر في الناجحين ولخصها في أن تكون لدى الناجح رسالة وأهداف يجب أن تُحقق، وأن تكون لديه مؤشرات لقياس تحقق هذه الأهداف، كما يجب أن تكون لديه قيم تحكم مسيرته وتشكل حزام الأمان له في مسيرته المهنية، مؤكداً على أهمية الالتزام وأنه أسلوب عمل ومنهج حياة، وأوضح أن الفريق كلما كان محترفاً وشغوفاً ومحباً كلما كان العمل جيداً.
وتحدث الضيوف عن قصص نجاحهما وكفاحهما ومثابرتهما، وعن مسيرتهما العملية في مجال الإعلام والتلفزيون، وكيف تجاوزا العقبات والعثرات التي مرَّا بها حتى أصبحا عاشقين محترفين لمهنتهما. وفي ختام الندوة قُدّمت دروع تذكارية تكريمًا للضيوف والداعمين.

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