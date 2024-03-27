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قتلى مدنيين في قصف للجيش في شمال مالي

3/27/2024 11:28:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت منظمة العفو الدولية أمس مقتل 13 مدنيا على الأقل، بينهم سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما، في قصف بالطيران المسير شنه الجيش المالي في أماسراكاد بشمال البلاد في 17 الجاري.
ومن بين الضحايا ستة إخوة وأخوات وأمهم، بحسب المنظمة غير الحكومية التي نقلت شهادات ناجين.
وقال الجيش إن الهدف من الغارتين الليليتين كان «تحييد إرهابيين»، وفق ما نقلت عنه منظمة العفو الدولية التي اعتبرت أن «هذا التأكيد يدحضه الناجون السبعة والشهود» الذين أجرت مقابلات معهم.
وبحسب الشهادات، أصابت ضربة أولى سيارة، وأصابت الضربة الثانية ملجأ احتمى فيه سكان، في أماسراكاد على بعد 160 كيلومترا شمال غاو.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في غرب ووسط إفريقيا سميرة داود «من غير المقبول أن تقتل عائلات بأكملها في غارات طائرات مسيرة، من دون محاسبة المسؤولين عنها أو تحقيق العدالة. ويجب على السلطات المالية ضمان إجراء تحقيق فعال ومستقل في مقتل هؤلاء المدنيين».
وذكرت منظمة العفو الدولية أنه «منذ النصف الثاني من عام 2023، كثفت الحكومة المالية عملياتها العسكرية ضد تنظيم القاعدة وتنظيم «داعش» والجماعات المتمردة السابقة»، مضيفة أنه «في إطار هذه العمليات، ينفذ الجيش بانتظام ضربات بطائرات مسيرة».

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