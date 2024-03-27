قتلى مدنيين في قصف للجيش في شمال مالي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكدت منظمة العفو الدولية أمس مقتل 13 مدنيا على الأقل، بينهم سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما، في قصف بالطيران المسير شنه الجيش المالي في أماسراكاد بشمال البلاد في 17 الجاري.
ومن بين الضحايا ستة إخوة وأخوات وأمهم، بحسب المنظمة غير الحكومية التي نقلت شهادات ناجين.
وقال الجيش إن الهدف من الغارتين الليليتين كان «تحييد إرهابيين»، وفق ما نقلت عنه منظمة العفو الدولية التي اعتبرت أن «هذا التأكيد يدحضه الناجون السبعة والشهود» الذين أجرت مقابلات معهم.
وبحسب الشهادات، أصابت ضربة أولى سيارة، وأصابت الضربة الثانية ملجأ احتمى فيه سكان، في أماسراكاد على بعد 160 كيلومترا شمال غاو.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في غرب ووسط إفريقيا سميرة داود «من غير المقبول أن تقتل عائلات بأكملها في غارات طائرات مسيرة، من دون محاسبة المسؤولين عنها أو تحقيق العدالة. ويجب على السلطات المالية ضمان إجراء تحقيق فعال ومستقل في مقتل هؤلاء المدنيين».
وذكرت منظمة العفو الدولية أنه «منذ النصف الثاني من عام 2023، كثفت الحكومة المالية عملياتها العسكرية ضد تنظيم القاعدة وتنظيم «داعش» والجماعات المتمردة السابقة»، مضيفة أنه «في إطار هذه العمليات، ينفذ الجيش بانتظام ضربات بطائرات مسيرة».
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