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حارق المصحف في السويد سلوان موميكا يغادر إلى النرويج

3/27/2024 11:28:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا أمس بعدما أثار موجة من الغضب العام الماضي بسبب حرقه المصحف الشريف أنه غادر البلاد إلى النرويج إثر إلغاء تصريح إقامته.
وقال موميكا، وهو مسيحي عراقي أحرق المصحف مرات عدة في صيف 2023 في السويد لوكالة «فرانس برس»، إنه وصل إلى النرويج حيث يريد طلب اللجوء.
وقال موميكا في رسالة «غادرت السويد بسبب ملاحقات تعرضت لها من المؤسسات الحكومية».
وأثار إحراق المصحف احتجاجات وإدانات في دول إسلامية عديدة.
وفي العراق، هاجم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو وأضرموا النار فيها في المرة الثانية.
ودانت الحكومة السويدية حرق المصحف لكنها شددت على أهمية القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتعبير على أراضيها.
ورفعت أجهزة الاستخبارات السويدية مستوى التأهب لخطر إرهابي إلى الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات في أغسطس بعد حدوث هذه التظاهرات في الخارج، معتبرة أن السويد أصبحت «هدفا رئيسيا».
وألغت وكالة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا في أكتوبر متحدثة عن معلومات كاذبة في طلبه الأولي، لكنها منحته تصريحا مؤقتا لعدم تمكنها من إعادته إلى العراق.
وكان العراق قد طالب قبل شهر بتسلم موميكا بسبب حرقه المصحف.
وقال موميكا «السويد أصبحت تشكل تهديدا بالنسبة إلي منذ قرار طردي والتهديد بتسليمي»، واصفا حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان في السويد بـ «كذبة كبيرة».

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