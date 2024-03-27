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النيجر تؤكد أن الولايات المتحدة ستقدم مشروعا بشأن انسحاب قواتها

3/27/2024 11:28:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزارة الداخلية في النيجر أمس أن الولايات المتحدة ستقدم قريبا «مشروعا» بشأن «ترتيبات انسحاب» قواتها المنتشرة في هذا البلد، بعد إلغاء النظام العسكري في نيامي اتفاق التعاون مع واشنطن.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السفيرة الأميركية كاثلين فيتزغيبون أعلنت ذلك خلال اجتماع أمس مع وزير الداخلية النيجري الجنرال محمد تومبا.
وبحسب المصدر نفسه، أعلنت الديبلوماسية الأميركية أن «بلادها ستعود بمشروع» يتعلق بـ «ترتيبات انسحاب القوات الأميركية من الأراضي النيجرية» والتي يزيد عددها قليلا عن ألف عسكري. ولم يتم ذكر أي تاريخ.
وأضافت الوزارة أن فيتزغيبون أوضحت أن الولايات المتحدة «أخذت علما بقرار» النيجر إلغاء الاتفاق العسكري وأن مشروع الانسحاب «سيناقش» بين الطرفين.
في واشنطن، لم يرغب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في التعليق على البيان النيجري، مؤكدا أن وضع القوات الأميركية في النيجر لا يزال «بشكل عام» على حاله في الوقت الراهن.
وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة «تجري اتصالات مع السلطات الانتقالية (في نيامي) للحصول على توضيحات» حول هذا الموضوع، مؤكدا أن الحديث عن محتوى هذه المناقشات لن يكون «مثمرا».
ويشارك نحو ألف عسكري أميركي منتشرين في النيجر في القتال ضد المسلحين في منطقة الساحل ولديهم قاعدة كبيرة للطائرات المسيرة في أغاديز (شمال).
وفي منتصف مارس، ألغت النيجر اتفاقية التعاون المبرمة عام 2012 مع الولايات المتحدة، معتبرة أنها «فرضت من جانب واحد».
جاء الاجتماع بين الجنرال تومبا وفيتزغيبون بعد يوم من محادثة هاتفية بين رئيس النظام العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني والرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين، تناول خصوصا «تعزيز» التعاون الأمني.

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