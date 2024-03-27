النيجر تؤكد أن الولايات المتحدة ستقدم مشروعا بشأن انسحاب قواتها

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكدت وزارة الداخلية في النيجر أمس أن الولايات المتحدة ستقدم قريبا «مشروعا» بشأن «ترتيبات انسحاب» قواتها المنتشرة في هذا البلد، بعد إلغاء النظام العسكري في نيامي اتفاق التعاون مع واشنطن.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السفيرة الأميركية كاثلين فيتزغيبون أعلنت ذلك خلال اجتماع أمس مع وزير الداخلية النيجري الجنرال محمد تومبا.
وبحسب المصدر نفسه، أعلنت الديبلوماسية الأميركية أن «بلادها ستعود بمشروع» يتعلق بـ «ترتيبات انسحاب القوات الأميركية من الأراضي النيجرية» والتي يزيد عددها قليلا عن ألف عسكري. ولم يتم ذكر أي تاريخ.
وأضافت الوزارة أن فيتزغيبون أوضحت أن الولايات المتحدة «أخذت علما بقرار» النيجر إلغاء الاتفاق العسكري وأن مشروع الانسحاب «سيناقش» بين الطرفين.
في واشنطن، لم يرغب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في التعليق على البيان النيجري، مؤكدا أن وضع القوات الأميركية في النيجر لا يزال «بشكل عام» على حاله في الوقت الراهن.
وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة «تجري اتصالات مع السلطات الانتقالية (في نيامي) للحصول على توضيحات» حول هذا الموضوع، مؤكدا أن الحديث عن محتوى هذه المناقشات لن يكون «مثمرا».
ويشارك نحو ألف عسكري أميركي منتشرين في النيجر في القتال ضد المسلحين في منطقة الساحل ولديهم قاعدة كبيرة للطائرات المسيرة في أغاديز (شمال).
وفي منتصف مارس، ألغت النيجر اتفاقية التعاون المبرمة عام 2012 مع الولايات المتحدة، معتبرة أنها «فرضت من جانب واحد».
جاء الاجتماع بين الجنرال تومبا وفيتزغيبون بعد يوم من محادثة هاتفية بين رئيس النظام العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني والرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين، تناول خصوصا «تعزيز» التعاون الأمني.
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