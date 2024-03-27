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وارسو تقيل قائد فيلق يوروكوربس بعد تحقيق حول مكافحة التجسس

3/27/2024 11:28:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع الپولندية أمس أنها استدعت وأقالت «بمفعول فوري» القائد الپولندي للفيلق الاوروبي (يوروكوربس) عقب تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس العسكري.
وفتحت أجهزة الاستخبارات تحقيقا حول وصول الجنرال ياروسلاف غرومادزينسكي إلى معلومات سرية بعد «معلومات جديدة عن الضابط» بحسب بيان لوزارة الدفاع.
وقالت الوزارة «نتيجة لذلك اتخذ قرار إقالة الجنرال غرومادزينسكي كقائد ليوروكوربس واستدعائه على الفور إلى بلاده»، على أن يتم تعيين ضابط آخر «لضمان استمرارية» المهمة في المنصب الذي كان يشغله الجنرال حتى الآن، و«بمفعول فوري».
ولم تقدم الوزارة الپولندية تفاصيل بشأن المعلومات الجديدة عن الجنرال ولا عن التحقيق الجاري.
قبل أن يصبح قائدا لـ «يوروكوربس» في يونيو كان الجنرال غرومادزينسكي مستشارا ومنسقا لرئيس الأركان في الجيش الپولندي.
في الأشهر الأخيرة كان ضمن فريق المساعدة الدولي لأوكرانيا في فيسبادن بألمانيا، حيث كان مسؤولا إلى جانب عسكريين أميركيين عن تدريب الجنود الاوكرانيين.
وتم إنشاء «يوروكوربس» في 1992، وهو فيلق عسكري فريد من نوعه يضم ألف جندي من ستة بلدان أعضاء معروفة بـ «الدول الإطار» (فرنسا وألمانيا واسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وپولندا) تمول المنظمة وتديرها.
كذلك، تدعم الكثير من «الدول الشريكة» (اليونان وتركيا وإيطاليا ورومانيا والنمسا) «يوروكوربس» وتزودها ضباطا في رئاسة الأركان.
وهذا الفيلق الذي تتمثل مهمته في توجيه وتنسيق العمليات المتعددة الجنسيات واسعة النطاق نيابة عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يمكنه قيادة ما يصل إلى 60 ألف جندي من القوات البرية.

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