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خبيرة أممية تؤكد تلقيها تهديدات بعد حديثها عن إبادة في غزة

3/27/2024 11:28:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي أمس إنها تلقت «تهديدات» بعدما أكدت وجود «أسباب معقولة» تدفع للظن أن إسرائيل ارتكبت «أعمال إبادة» في غزة، لكنها أوضحت أنها لا تنوي الاستقالة.
وصرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مؤتمر صحافي «لطالما تعرضت للهجوم منذ بدء ولايتي» في عام 2022.
وأكدت الخبيرة التي صدر أحدث تقاريرها «أتلقى أحيانا تهديدات ولكن حتى الآن لم تضطرني إلى اتخاذ احتياطات إضافية».
ومنعت إسرائيل فرانشيسكا ألبانيزي من دخول أراضيها بعدما اعتبرت أنها أدلت بتعليقات تنفي الطبيعة «المعادية للسامية» للهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، كما دعت منظمات غير حكومية داعمة لإسرائيل إلى استقالتها.
ورغم الدعم الذين تلقاه من عدد كبير من الدول، غالبيتها عربية ومسلمة ومن أميركا اللاتينية، تثير ألبانيزي أيضا الجدل، إذ يرى بعض المراقبين أن تصريحاتها للصحافة تكون في بعض الأحيان قوية للغاية.
كذلك، أكدت الخبيرة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان لكنها لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، أنها تتعرض لـ «ضغوط» لكن ذلك لم يغير شيئا في عملها، قائلة إن «ذلك يثير غضبي بالطبع ولكنه يدفعني أكثر إلى عدم الاستسلام».
وأضافت ألبانيزي «قد أقرر في مرحلة ما التنحي، ببساطة لأن لدي أيضا حياة خاصة أود الاستمتاع بها، لكن لن يكون ذلك بسبب تعرضي للشيطنة أو سوء المعاملة».
وفي جنيڤ، قالت ألبانيزي أمس «أنا لا أشكك في وجود دولة إسرائيل (...) ولكني جزء من حركة تريد إنهاء الفصل العنصري»، مؤكدة أنها «تدين» حماس أيضا.

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