المعارض فاي يحصد 54% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية السنغالية

(MENAFN
- Al-Anbaa) فاز المعارض باسيرو ديوماي فاي بانتخابات الرئاسة السنغالية بفارق مريح، مع حصوله على 54.28% من الأصوات في الجولة الأولى، وفقا للنتائج الرسمية الأولية التي أعلنت أمس.
وتقدم فاي بفارق كبير على مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با الذي حصل على 35.79%. ولا يزال يتعين أن تصادق أعلى هيئة دستورية في السنغال على فوز فاي الذي أفرج عنه من السجن قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات، وهو ما قد يحدث في غضون أيام قليلة.
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