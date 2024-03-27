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نجم البرازيل: ذهبت لطبيب نفسي بعد مونديال قطر

3/27/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عانى المهاجم البرازيلي ريتشارليسون من الاكتئاب بعد خسارة منتخب بلاده أمام كرواتيا في دور الثمانية لكأس العالم 2022 حيث فكر في اعتزال كرة القدم.
وقال ريتشارليسون، لاعب توتنهام هوتسبير، في سبتمبر إنه سيطلب المساعدة النفسية بعد أن التقطت له صور وهو يبكي على مقاعد البدلاء عندما تم استبداله خلال فوز البرازيل 5-1 على بوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحث ريتشارليسون (26 عاما) الذي شارك في 48 مباراة مع منتخب البرازيل، اللاعبين على طلب المساعدة فيما يتعلق بمشاكل الصحة العقلية.

وأبلغ ريتشارليسون شبكة (إي.إس.بي.إن) البرازيلية "خضت كأس العالم، في ذروة مستواي. كنت قد وصلت إلى الحد الأقصى. كما تعرفون؟ لا أعرف ولن أقول إنني كنت سأقتل نفسي لكنني كنت في حالة اكتئاب هناك وأردت الاستسلام. حتى أنا، الذي أبدو قويا ذهنيا. بدا الأمر وكأن كل شيء قد انهار بعد كأس العالم".

وبعد معاناة أولية مع توتنهام، الذي انضم إليه قادما من إيفرتون مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في 2022، سجل ريتشارليسون 11 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم.

وأضاف "قبل أن أذهب للتدريب، أردت العودة إلى المنزل، أردت العودة إلى غرفتي لأنني لا أعرف ما الذي كان يدور في رأسي. حتى إنني ذهبت وأخبرت والدي أنني سأستسلم. من المحزن أن أتحدث بهذه الطريقة. ما مررت به بعد كأس العالم... أن أذهب إلى والدي الرجل الذي طارد حلمي معي وأقول له 'أبي أريد أن أستسلم'".

وقال مهاجم توتنهام إن الذهاب إلى العلاج كان أفضل قرار اتخذه "أعتقد أن المعالج، سواء شئنا أم أبينا أنقذني وأنقذ حياتي. لم أفكر إلا في هراء...إذا كنت بحاجة إلى طبيب نفسي، أبحث عنه لأنه من الجيد أن تكون منفتحا بهذه الطريقة وأن تتحدث للشخص (المتخصص)".

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