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مدينة الحسين يبلغ الدور قبل النهائي لـطاولة الأندية العربية

3/27/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل لاعبو فريق مدينة الحسين للشباب تألقهم في بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة الـ34، والمقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، حيث تمكن الفريق والذي يمثله لاعبو المنتخب الوطني زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم من التأهل إلى الدور قبل النهائي، وذلك بعد الفوز المثير والدراماتيكي الذي حققه على فريق قطر القطري بنتيجة 3-2.
ومع ساعات صباح اليوم، يخوض مدينة الحسين للشباب مباراة الدور قبل النهائي، والتي تجمعه مع فريق أنبي المصري، وعلى الطاولة المجاورة يلتقي فريقا الاتحاد السعودي وسار البحريني، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يلتقيان في المباراة النهائية التي تقام يوم غد.
وكان فريق مدينة الحسين للشباب، والذي يقوده المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري عمرو رضا، استهل مشواره في هذه البطولة بتحقيق الفوز على فريق المكي السوداني بنتيجة 3-0، ثم فاز على فريق الشباب السعودي بنتيجة 3-2، وخسر أمام فريق سار البحريني 1-3، ليحصل على المركز الثاني في المجموعة الثالثة.
وضمن لقاءات بطولة السيدات فاز فريق حمادة، والذي يمثله لاعبات المنتخب الوطني براء الوديان وتيماء أبو يمن وبتول خضر على فريق المحمدية الجزائري بنتيجة 3-1، لينتقل حمادة لمواجهة فريق الفتاة الكويتي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، في الوقت الذي تأهل فيه فريقا الزمالك وبتروجت المصريين إلى المباراة النهائية، التي تقام مع ساعات صباح اليوم.
ويشارك فريقا مدينة الحسين للشباب وحمادة في بطولة أندية غرب آسيا، والتي تنطلق اعتبارا من يوم بعد غد بمشاركة كبيرة من الأندية، والتي يشرف عليها اتحاد غرب آسيا برئاسة الأردني طارق الزعبي.
وتأتي مشاركة فريقي مدينة الحسين للشباب وحمادة في بطولة الأندية العربية وبطولة غرب آسيا، ضمن برنامج الإعداد الخاص بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي جرت في صالة الأميرة حمزة بمدينة الحسين للشباب في العام 2020، شهدت مشاركة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال، بينما تأهل لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات، كما أن هذه التصفيات شهدت تأهل لاعبا المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار إلى المباراة النهائية لكل فئة.

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