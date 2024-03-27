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بطولة تنشيطية بكرة اليد الشاطئية غدا

3/27/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يقيم الاتحاد الأردني لكرة اليد مساء يوم غد بطولة تنشيطية لكرة اليد الشاطئية، على ملاعب الأميرة آية بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني للناشئين، وعدد من لاعبي الفرق المحلية.
وتأتي هذه البطولة ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للناشئين، والتي تسبق مشاركته في البطولة الآسيوية الثالثة، التي تقام في تايلاند خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم الثالثة، والتي تقام في مدينة الحمامات التونسية خلال شهر أيار (مايو) 2025.
ويستعد المنتخب الوطني للناشئين بقيادة المدير الفني موفق فتح الله ومساعديه سلمان الدعجة وبهاء فتح الله، حيث قطع الفريق شوطا طويلا من التحضيرات المكثفة، والتي تركزت على الإعداد الفني والبدني، إلى جانب رفع المستوى المهاري للاعبين كافة، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني إلى توفير العديد من المباريات الودية مع الفرق المحلية، بهدف المحافظة على مستوى الفريق والعمل على تحسينه في المرحلة المقبلة.
ويذكر أن لعبة كرة اليد الشاطئية تلقى اهتماما ودعما كبيرين من الاتحاد الأردنين والذي نتج عنه تحقيق العديد من الإنجازات، ولعل أبرزها تأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى بطولة العالم التي جرت في اليونان في العام 2022، بعد أن تحصل الفريق على المركز الثاني في البطولة الآسيوية، التي جرت في العاصمة الإيرانية طهران.
وفي بطولة العالم نجح الفريق في تخطي دور المجموعات بعد سلسلة من الانتصارات التي جاءت على حساب منتخبات اليونان وإسبانيا، فيما خسر الفريق وبصعوبة أمام المنتخب الألماني في دور الـ16.

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