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الجمباز يباشر تدريباته في أنطاليا تأهبا لـكأس التحدي

3/27/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري باشر المنتخب الوطني للجمباز تدريباته الفنية فور وصوله إلى مدينة أنطاليا التركية، أمس، تحضيرا لخوض منافسات بطولة كأس التحدي العالمي، والتي تنطلق فعالياتها اليوم وتختتم الاثنين المقبل.
ويشرف الأرمني جورجن سيريكانيان على تدريب لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في البطولة الدولية، وهم: أحمد أبو السعود وأحمد حبيب وأحمد سلامة، في وفد يضم إلى جانبهم عضو اتحاد الجمباز عادل عودة، رئيسا للوفد، والحكم منير صقر والمعالجة بدور الرواشدة.
وأكد نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي، المهندس صالح الغويري، على أهمية البطولة بإعتبارها محطة تحضيرية لأبو السعود على جهاز“حصان المقابض”، وذلك قبل مشاركته في فعاليات الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل، وسيتم فيها الكشف عن هوية اللاعبين المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية“باريس 2024” والتي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.
ويتصدر أبو السعود الترتيب العام على جهاز“حصان المقابض” بإجمالي 73 نقطة (30 نقطة لإحرازه ذهبية جولة مصر، و25 نقطة لفوزه بفضية جولة ألمانيا، و18 نقطة لاحتلاله المركز الخامس في جولة أذربيجان)، متقدما عن منافسيه الكازاخستاني ناريمان كوربانوف، الذي يأتي ثانيا بإجمالي 66 نقطة، والكوري الجنوبي هور وونغ صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة. ويحتاج أبو السعود إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ“جولة قطر” الحاسمة من أهل إنجاز هدف التأهل الأولمبي بشكل رسمي، للمرة الأولى في تاريخه وعلى صعيد اتحاد اللعبة.

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