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خطاب جاهز لمواجهة الفيصلي.. وشكوك حول جاهزية العوضات

3/27/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو يظهر فريق الوحدات بصفوف مكتملة في تدريباته خلال اليومين المقبلين، بقيادة المدير الفني الجديد رأفت علي، لأول مرة منذ استلامه المهمة الفنية للفريق، ضمن تحضيرات الفريق لمباراته المهمة أمام منافسه التقليدي الفيصلي، والتي ستقام عند الساعة 10:30 من مساء يوم الأحد المقبل على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين.
ويحتل الوحدات المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وراء الفيصلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، و8 نقاط وراء المتصدر الحسين إربد (40 نقطة).
والتحق اللاعبون الدوليون الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في فترة التوقف الدولية، بتدريبات الوحدات في تدريب أمس، الذي أقيم على ملعب مجمع النادي في منطقة غمدان، إلى جانب لاعبي منتخب الشباب، فيما يلحق بهم لاعبو المنتخب الأولمبي اليوم.
وعانى الجهاز الفني لفريق الوحدات من غياب العناصر المهمة في تشكيلاته، واستعان ببعض لاعبي فريق الشباب لإكمال صفوف الفريق في التدريبات، وخوض مبارياته الودية ضمن التحضيرات لاستئناف الدوري.
وكان فريق الوحدات تدرب خلال المرحلة الماضية بصفوف منقوصة، حين غاب عن صفوفه 14 لاعبا، وهم: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، صالح راتب، محمود شوكت، محمد أبو زريق، محمد عبد المطلب، لمشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في مباراتيه أمام باكستان بالتصفيات الآسيوية المونديالية، وغاب كل من: مراد الفالوجي، أحمد الجعيدي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، مهند أبو طه، وعامر جاموس، لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي بمنافسات بطولة غرب آسيا التي اختتمت مؤخرا بالسعودية، وغاب إبراهيم صبرة ومحمد الطرايرة، لمشاركتهما منتخب الشباب في رحلته التحضيرية الآسيوية.
ويعول الجهاز الفني لفريق الوحدات، على عودة لاعبيه بجاهزية بدنية وفينة عالية، تبعا لمعطيات محطاتهم الإعدادية والتنافسية الرسمية والودية مع المنتخبات الوطنية، ولن يجد مشكلة كبيرة في إيصال فكره وتكتيكيه وأسلوبه، خصوصا وأن معظم اللاعبين تواجدوا خلال الفترة السابقة التي استلم فيها المدير الفني رأفت علي فيادة الفريق.
ويسابق رأفت علي ورفاقه في الجهاز المعاون الوقت، من أجل تحضير الفريق بالصورة البدنية والفنية المثالية، وتغليفها بتحضير نفسي على مستوى عال، في غضون أيام قصيرة قبل مباراة الفيصلي، والتي تعتبر اختبارا كرويا من العيار الثقيل، في أول لقاء رسمي للمدرب مع الفريق.
وتكتسب مباراة الوحدات والفيصلي، أهمية خاصة، حيث يتسابق الفريقان للحاق بصدارة الحسين إربد وتعثر أي منهما من شأنها أن تبعده عن المنافسة.
ويجمع متابعون، على أن مؤشر المعنويات ارتفع بشكل كبير، منذ تسلم رأفت علي المهمة الفنية للفريق، وأظهر اللاعبون المتواجدون انسجاما كبيرا مع طروحاته الفنية، وتسابقوا بهمة ومعنويات عالية لتقديم أوراق اعتمادهم في خياراته الرسمية، وتوقعوا أن ينسحب الأمر على نجوم الفريق الملتحقين بتدريبات الفريق.
وعن أحوال لاعبي الفريق من الناحية الصحية، قال طبيب الفريق د. مؤيد عمر: "نحاول تقييم الوضع الطبي لأنس العوضات، الذي عانى من ألم في "مشط الرجل"، وإن كان قد خلد للراحة والمتابعة والتأهيل، إلا أن تحديد وضعه النهائي من حيث، إمكانية المشاركة من عدمه، يتوقف على متابعته من تدريب إلى آخر، من خلال مشاركته في تدريب الفريق المسائي".
وأضاف: "مستوى الجاهزية يرتفع لدى المدافع الدولي طارق خطاب، من تدريب إلى آخر، ومن مبارة ودية إلى أخرى، وأظهر مستويات فنية وبدنية رائعة خلال مشاركته في المباراتين الوديتين أمام شباب الأردن والأهلي، ونتمنى أن يكون أحد الخيارات المهمة أمام الجهاز الفني للمباراة المقبلة أمام الفيصلي، في الوقت الذي ما يزال فيه نجم الفريق بهاء فيصل يتدرب منفردا، ويخضع لمتابعة وبرنامج تأهيل للوصول إلى الشفاء التام".

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