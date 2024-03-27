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نشاط أردني ملحوظ في سباقات السيارات يمنح صورة أكثر إيجابية للمستقبل

3/27/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب تواصل رياضة السيارات الأردنية، مساهمتها في تطوير مستوى السائقين المحليين، وبناء قاعدة جديدة من المواهب، من خلال إقامة عدد كبير من السباقات المتنوعة التي تساهم في إبراز قدرات السائقين ومدهم بالخبرات اللازمة.
واستضافت الأردنية لرياضية السيارات، العديد من السباقات الإقليمية في السنوات القليلة الماضية، كما استحدثت سباقات للسرعة كالجيمخانا وسباق بانوراما البحر الميت لتسلق الهضبات، وسباقات الدرفت "تاندوم".
وتوجد لهذه السباقات قاعدة جماهيرية كبيرة، الأمر الذي يدفع عجلة استراتيجية التطوير في رياضة السيارات على مستوى الأردن نحو آفاق جديدة.
والهدف الأساسي في الخطة المستقبلية الخاصة بالمنطقة العربية، يرتكز على خلق جيل جديد من المواهب التي يمكن اكتشافها من خلال البرامج الخاصة بالأكاديميات للذكور والإناث، كما يجب التركيز على جذب الاستثمارات مجددا إلى رياضة المحركات، وبناء جسور الثقة مجدداً مع الرعاة خلال مرحلة صعبة تمر بها المنطقة.
متسابقو رياضة السيارات يتمتعون بخرات كبيرة ومقومات عالية في السباقات المحلية والعالمية، ويصبون تركيزهم على كسب ود الشركات الراعية، كما أنهم يضعون ضمن اعتباراتهم، بروز الأردن كأرض خصبة لإقامة السباقات المختلفة، لما تتحلى به من خبرات وقدرات تنظيمية.
وباتت المشاركة الأردنية في سباق رياضة السيارات إقليميا واضحة، والمتسابقون الأردنيون يتنافسون في سباقات تقام في الخليج العربي مثل، سباقات تحدي روتاكس ماكس العالمية، وسباقات الهضبة في السعودية وسباقات ستار أكاديمي، وسباقات للدرفت.
غزت السيدات مؤخرا رياضة السيارات على الصعيدين المحلي ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال بطولة الشرق الأوسط للراليات ورالي جميل للسيدات، وبرزت كل من: نانسي المجالي وفرح زكريا وميرا ترزي وناديا شنودة وندين دمياني وبيان زكريا، كما تشارك كوادر أردنية من أصحاب الخبرة في الأمور التنظيمية والتحكيمية في السباقات.
وقال المتسابق غيث الوريكات لـ"الغد": "أصبح المتسابق الأردني يملك مقومات كبيرة ويتمتع بخبرة عالية، قبل مدة وجهت لي إحدى الشركات العالمية دعوة، من أجل المشاركة في برنامج تطوير لرياضة السيارات، وقمت بإعطاء محاضرات نظرية وعملية عن رياضة السيارات، نالت إعجاب المشاركين من الشباب".
وأشار: "نتطلع إلى أن يشارك الشباب الأردني الواعد في رياضة السيارات للانخراط بالأجواء الرياضية التي تنمي الروح الرياضية، وتساهم في تطور دورهم في العمل المجتمعي والرياضي، وأتمنى أن تحظى مثل هذه السباقات باهتمام كبير من قبل المتسابقين الجدد، الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في سباقات السرعة والدرفت والكارتينغ والراليات".
وأوضح: "أتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة لرياضة السيارات في سباقات السرعة، والمشاركة في سباق الهضبة الدولي الذي سيقام في السعودية، وكل هذا من شأنه إرساء أطر تسمح للجميع بدخول البطولات المختلفة من خلال تأمين الكلفة المطلوبة، وتوفير داعمين للمتسابقين، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات، ويؤدي إلى تجهيز سيارة المتسابقين بالشكل المطلوب".
من جهته، قال المتسابق شاكر جويحان لـ"الغد": "شاركت في سباقات للسرعة وراليات محلية ودولية، واحترفت السباقات منذ الصغر. دخلت رياضة السيارات بوقت صعب جدا، وتعلمت الكثير من سباقات الصحراء الشاسعة ومتاهاتها الكبيرة، ما منحني دروسا ثمينة وفريدة من نوعها، خصوصا، عند مشاركتي في بطولة الشرق الأوسط للراليات".
وأضاف: "أتطلع الآن إلى المشاركة في سباقات للسرعة، وإثبات ذاتي في بطولة الشرق الأوسط ميرك 2 التي أحتل فيها المركز الأول برصيد 30 نقطة، وكذلك في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للسائقين التي يشارك فيها أبطال الراليات العالمية والعربية كالفرنسي بيير لوبيه والنرويجي مات اوتسبيرج، والعُماني عبد الله الرواحي والقطريين ناصر العطية وعبد العزيز الكواري، حيث أحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة".

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