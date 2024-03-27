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الأولمبي يخرج بفوائد فنية من غرب آسيا قبل المهمة الصعبة

3/27/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات خرج المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 عاما)، بفوائد فنية عديدة من مشاركته في بطولة غرب آسيا الخامسة، التي اختتمت أول من أمس في السعودية، رسمت المزيد من المعطيات الفنية أمام الجهاز الفني بقيادة عبدالله أبو زمع للاستفادة منها في تصويب الأخطاء، والعمل على زيادة الإيجابيات التي ظهرت في البطولة، في رحلة الاستعداد والتحضير لتحقيق المهمة الأصعب والهدف الأسمى بالمنافسة على المراكز الأربعة الأولى في نهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، من أجل خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وبعيدا عن المركز الخامس الذي حققه المنتخب في ترتيب المنتخبات بعد ختام بطولة غرب آسيا، وخوضه عددا من المواجهات التي قابلها على منتخبات تلعب بـ"الشباب"، فقد جنى أبو زمع من المحطة الإعدادية مكاسب كثيرة وفرت للجهاز الفني قراءة جيدة للوصول إلى أفضل مراحل التحضير خلال الفترة المقبلة، حيث وقف الجهاز الفني على المستوى الفني والبدني للاعبين، لضمان تجهيزهم بأفضل طريقة للنهائيات الآسيوية، ولا سيما أن بطولة غرب آسيا أعطت بعض الانطباعات العامة عن الشكل العام للمنتخب، ومعرفة نقاط القوة والضعف في منظومة المنتخب في الناحتين الدفاعية والهجومية، حيث عانى المنتخب من عدم ترجمة الفرص الكثيرة المتاحة أمام المرمى، والتي جاءت بعد تبادل جميل وأنيق للكرات بين لاعبي المنتخب، كما استمرت الفجوات في المنظومة الدفاعية من خلال استغلال المساحات التي تركها تقدم اللاعبين نحو الأمام.
وحرص أبو زمع على تجريب خطط جديدة، وتغييرات في التشكيلات، ومنح الفرصة لمعظم اللاعبين من أجل تحقيق الوصول إلى أفضل الحلول الفنية في المراكز، وزيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين الذين يعانون من عدم المشاركة بشكل كبير في مباريات فرقهم بالدوري، وحاول أبو زمع تجريب أكثر من لاعب في المركز نفسه، بهدف إيجاد أكبر عدد من الحلول والبدائل داخل الملعب حال تعرض فريقه لأي طارئ من ناحية إصابات اللاعبين، خصوصا وأن الفريق، يفتقد حاليا إلى جهود اللاعبين أمين الشناينة ومهند العرامشة وهايل ذيابات عن المباراة، بسبب الإصابة.
وأظهرت مباريات البطولة تألق وإبداع العديد من لاعبي المنتخب، الذين وضعوا بصماتهم من خلال أدائهم المقنع في الملعب، وأثبت آخرون أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت للانسجام مع المنتخب خلال المباريات الودية المقبلة قبل المشاركة الرسمية.
ويحتاج الجهاز الفني إلى المساعدة من الأجهزة الفنية لفرق أندية المحترفين، من خلال المحافظة على جاهزية اللاعبين خلال الجولتين المقبلتين من دوري المحترفين، حتى تكتمل الصورة الفنية التحضيرية للمنتخب من خلال المعسكر التدريبي الذي سيقيمه في قطر قبل النهائيات الآسيوية بأسبوع، يلتقي من خلاله منتخبي الصين وفيتنام يومي 7 و9 من شهر نيسان (أبريل) المقبل، وصولا لأفضل التحضيرات المتاحة، بعد أن جاء المنتخب في المجموعة الصعبة إلى جانب منتخبات قطر وأستراليا وإندونيسيا.
وأكد المدرب الوطني عثمان الحسنات، أن المنتخب قدم مباريات فنية جيدة في محطة من محطات الإعداد للنهائيات الآسيوية، وأضاف في حديثه لـ"الغد"، أن البطولة شكلت فرصة للجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين الفنية والبدنية، والعمل على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات.
وقال الحسنات: "المنتخب يملك لاعبين مميزين وقادرين مع الجهاز الفني الوطني بقيادة عبدالله أبو زمع على تحقيق الإنجاز في البطولة القارية، والمعسكر المقبل في قطر قبل البطولة ومواجهتي الصين وفيتنام مفيدة جدا للوصول إلى التشكيلة المناسبة"، وأن الفرصة مواتية أمام الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة لتجهيز اللاعبين من النواحي كافة، ودراسة كل النقاط السلبية وزيادة التركيز على تنفيذ ركلات الترجيح.
ويرى المشجع كامل سليم، أن المهمة من بطولة غرب آسيا الاستفادة الفنية، وتصويب الأخطاء والوقوف على مستويات اللاعبين وقال: "أظهر المنتخب الأولمبي إمكانيات فنية مميزة خصوصا من الناحية الهجومية، لكنه عانى من سوء اللمسة الأخيرة، وعلى الجهاز الفني العمل على تحسين قدرات اللاعبين في ترجمة الفرص إلى أهداف".
ويقص المنتخب الأولمبي شريط المشاركة في البطولة القارية للمرة السادسة في تاريخه بمقابلة أستراليا في 15 من شهر نيسان (أبريل) المقبل، قبل لقاء قطر في 18 من الشهر ذاته، على أن يختتم مشواره بالدور الأول بمواجهة إندونيسيا في 21 من الشهر نفسه، علما بأن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة يتأهلون بشكل مباشر للأولمبياد، ويخوض المنتخب صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع رابع قارة أفريقيا منتخب غينيا.
وشهدت بطولة غرب آسيا الخامسة مشاركة 8 منتخبات (كوريا الجنوبية، أستراليا، مصر، تايلاند، العراق، الإمارات، الأردن، السعودية)، حيث تم توزيعها على أربع مجموعات، بواقع منتخبين بكل مجموعة، وافتتح المنتخب مشواره في البطولة بالخسارة أمام المنتخب السعودي بفارق ركلات الترجيح، وفاز في المباراة الثانية على المنتخب التايلندي بنتيجة 3-1، وتجاوز المنتخب العراقي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنتيجة 3-1.

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