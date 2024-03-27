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عجلة دوري المحترفين تعود للدوران بمواجهة مغير السرحان وشباب العقبة

3/27/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس تعود عجلة دوري المحترفين لكرة القدم للدوران بعد توقف امتد 19 يوما، بسبب مشاركة المنتخب الوطني بالتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وآسيا، والتي تمكن من خلالها تحقيق فوزين على باكستان عزز من حظوظه بالتأهل للدور التالي لبلوغ المونديال.
وتقام اليوم مواجهة وحيدة تجمع مغير السرحان وشباب العقبة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، وتنطلق عند الساعة العاشرة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري، في أول مباراة محلية بمسابقة الموسم الحالي تقام خلال شهر رمضان المبارك.
وتستكمل مباريات الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع فريقي السلط وسحاب على ملعب السلط، فيما تقام مواجهتان السبت، إذ يواجه شباب الأردن نظيره الرمثا على ستاد عمان الدولي، والحسين إربد ومعان على ستاد الحسن.
ويلعب الجليل مع الأهلي يوم الأحد على ستاد الحسن، فيما تقام القمة المرتقبة بين الفيصلي والوحدات على ستاد عمان باليوم ذاته، علما بأن جميع المباريات تنطلق عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
ويتصدر فريق الحسين إربد جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، مقابل تواجد الفيصلي بالمركز الثاني وبرصيده 33 نقطة، والوحدات ثالثا بـ 31 نقطة.

شباب العقبة 19 نقطة في المركز الخامس
مغير 14 نقطة في المركز السابع
 مواجهة الذهاب بين شباب العقبة ومغير السرحان، قد انتهت بأكبر فوز للثاني بالبطولة الحالية بنتيجة 4-2، ما يمنح كتيبة المدرب خالد الدبوبي الدافع المعنوي في العودة لسكة الانتصارات عبر بوابة المنافس، علما بأنهما التقيا 3 مباريات تاريخيا ببطولة الدوري، بفوز كل فريق في مباراة، والتعادل في الثالثة.
ويتطلع مغير السرحان إلى تحسين موقعه على سلم الترتيب، ومحاولة الوصول للمناطق الدافئة بعد اقتراب انقضاء نصف مرحلة الإياب، والتي كانت خلالها نتائج الفريق متباينة، وسط محاولات من قبل اللاعبين والمدرب لتقديم مستويات فنية جيدة، علما بأنه يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة.
ويعتمد الدبوبي في خياراته الأساسية على كل من محمد الحايك، قصي طنوس، سبيع الحموي، غيث العثامنة، أحمد أبو انجيلة، زيد أبو الريش، أحمد أبو صعليك، مجاهد الزواهرة، محمد أبو ذهب، حمزة الشمالي ومحمد الجوهري.
وعلى الطرف الآخر، يطمح شباب العقبة للمحافظة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي، بعد أن تعادل في 5 مباريات سابقة، مقابل فوز وحيد سجله على الأهلي بالمرحلة الماضية، ما يجعل المدرب رائد الداوود أمام اختبار صعب في إثبات أحقية الفريق بالتواجد بالمربع الذهبي.
الفوز على مغير السرحان سيجعل شباب العقبة ينفرد ولو مؤقتا بالمركز الرابع، حيث يشترك الفريقان بالرصيد النقطي ذاته (19 نفطة).
ويهدف العقبة إلى إكمال المسيرة الطيبة بموسمه السادس على التوالي بين الكبار، بدءا من مباراة الليلة، ورد الخسارة القاسية التي تعرض لها بمباراة الذهاب على الملعب ذاته.
وتتنوع خيارات الداود من مواجهة إلى أخرى، إلا أن الأسماء المرشحة الأكبر لبدء المباراة بصفة أساسية هي حماد الأسمر، أنس بدوي، ياسر الرواشدة، أحمد أبو حلاوة، أنس أبو طعيمة، كريستيان شكوكا، قصي دواهدة، محمد عاصي، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة وكريستيان فارجاس.

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