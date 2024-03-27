تصريح التعمري يحرج المسؤولين.. عموتة يغير النهج.. وسكاي بوكس تخيب الآمال

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

نجح المنتخب الوطني لكرة القدم في تحقيق مراده أول من أمس، بتسجيل فوز عريض على المنتخب الباكستاني وصل إلى 7 أهداف دون رد، ليقطع خطوة نحو التأهل للدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.

وأصبح المنتخب الوطني أمام فرصة كبيرة لبلوغ الدور التالي بالتصفيات بعد أن صعد للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، مقابل بقاء المنتخب السعودي بصدارة المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، وتراجع منتخب طاجيكستان إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، واحتل باكستان المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

وتستعرض "الغد" في سياق التقرير التالي، أبرز مشاهد الفوز الكبير الذي حققه "النشامى"، وما تبعه من أحداث، في أكثر مباراة تشهد حضورا جماهيريا للمنتخب الوطني منذ سنوات طويلة، حيث بلغ عدد الحضور 14695 مشجعا.

وحرص ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، على متابعة المباراة كاملة من المنصة الرئيسة للملعب.

وتتبقى للمنتخب مباراتان حاسمتان بالدور الأول من التصفيات، إذ يلتقي منتخب طاجيكستان على أرضية ستاد عمان الدولي في السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، على أن يغادر للسعودية للقاء منتخب بلادها في 11 من الشهر ذاته.

وجاء الفوز المهم بوقته بعد أن سجل نجم المنتخب موسى التعمري "الهاتريك" الأول في مسيرته، إضافة إلى تسجيل اللاعب سعد الروسان الهدف الدولي الأول في سادس مباراة له مع المنتخب الوطني، فيما أحرز الأهداف الأخرى كل من البديل محمد أبو زريق "شرارة" ويزن النعيمات وعلي علوان.

وظهر المنتخب بصورة جيدة من حيث المستوى على مدار شوطي اللقاء، مع بروز المهارات الفردية والإمكانيات الفنية العالية لدى العديد من اللاعبين، وتواجد جمل تكتيكية تم تطبيقها بصورة سلسة، مع التذكير بأن المنتخب المنافس يعد من أضعف المنتخبات الدولية والقارية.

لكن أرضية الملعب وقفت عائقا دون تقديم النجوم لأفضل مستوياتهم، حيث أرسل موسى التعمري رسالة حادة لوزارة الشباب، أكد فيها ضرورة تطوير أرضية ستاد عمان الدولي، حيث اعتبرها غير لائقة لمنتخب حاصل على وصافة بطولة كأس آسيا، متمنيا إصلاحها قبل المباراة الحاسمة في التصفيات بعد أقل من 3 أشهر.

وظهر التعمري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة باعتباره أفضل لاعب في المواجهة، حسب اختيار مراقب المباراة من الاتحاد الآسيوي، حيث تحدث بلسان زملائه مفيدا أن الأرضية غير صالحة للعب، وأن اللاعبين عانوا منها.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي كلمات التعمري التي قال فيها إن ستاد عمان الدولي أسوأ ملعب لعب فيه بمسيرته، ليحرج هذا التصريح المسؤولين ويضع على عاتقهم مسؤولية محاولة معالجة الخلل بأسرع وقت، علما بأن الملعب تقام عليه العديد من المباريات المحلية أسبوعيا.

من ناحية ثانية، ثمن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، تكريم جلالة الملك عبدالله الثاني، للمنتخب بمنحه اليوبيل الفضي على إنجاز وصافة كأس آسيا، موضحا بأنه شرف لأي مدرب ولاعب أن يحظى بهذا التكريم.

وغير عموتة من نهجه قليلا، بعدما أجرى أكثر من تغيير على التشكيلة الأساسية من جهة، من خلال الزج بالمدافعين براء مرعي وسعد الروسان بدلا من عبد الله نصيب "ديارا" وسالم العجالين، دون وجود مبرر لغيابهما بسبب الإصابة أو إيقاف، بل لمنح الفرصة لوجوه جديدة، فيما كان التبديل الثالث بإشراك إبراهيم سعادة بدلا من نزار الرشدان الغائب بداعي الإيقاف.

وقام عموتة بإجراء التبديلات الخمس خلال فترات الشوط الثاني، بمنح فرصة اللعب لكل من صالح راتب، محمد أبو حشيش، محمد أبو رزق "بوجبا"، محمد أبو زريق "شرارة" ومحمود شوكت، علما بأنها المباراة الأولى التي يستفيد خلالها من العدد الأقصى المسموح لإجراء التغييرات منذ مواجهة طاجيكستان بربع نهائي كأس آسيا.

إلى ذلك، أثارت الخطوة التي قام بها اتحاد الكرة مؤخرا، من خلال طرح تذكرة تدعى "سكاي بوكس"، والتي تتم من خلالها مشاهدة المباريات في ستاد عمان الدولي بطريقة مختلفة، عبر الجلوس بغرفة مغلقة، وعيش تجربة جديدة بمتابعة اللقاء من مكان أعلى، إلى جانب تقديم خدمات تناسب المبلغ المدفوع وقيمته ألف دينار أردني مقابل دخول 8 أشخاص.

لكن الواقع كان مختلفا تماما، فلم تكن مقاعد الجلوس مميزة لم تكن بحجم وقيمة المبلغ المدفوع.

وبحسب المعلومات التي وصلت "الغد"، فإن عائلتين من الأردن وباكستان قد تواجدتا في هذه الغرفة، وأبديا العديد من الملاحظات أيضا حول طبيعة الخدمات المقدمة لهم.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي جمع المدرب الحسين عموتة، وموسى التعمري، عانى نجم نادي مونبيليه الفرنسي من الوصول لحافلة المنتخب، واحتاج وقتا أطول من اللازم لمغادرة الملعب.

القصة بدأت بعد أن تواجد عدد كبير من الجماهير في المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام لإجراء المقابلات بعد المباراة، وسط استهجان حول السماح للمشجعين بالوصول إلى هناك، ما أدى إلى التدافع في أكثر من مناسبة، وتأخر التحاق التعمري ببقية زملائه.

وحرصت الجماهير على مشاهدة التعمري ومحاولة التقاط الصور التذكارية معه، منهم من نجح بصعوبة بالغة، وآخر انتظر فرصة أخرى لالتقاطها، مقابلة حماية اللاعب من قبل رجال الأمن لوصوله للحافلة.

وتسبب سوء التنظيم في هذه المنطقة، في تعذر إجراء المقابلات الصحفية، فيما شهدت المباراة قبل انطلاقتها تنظيما جيدا من مختلف البوابات بالنسبة للجماهير عبر سرعة الدخول إلى المقعد المخصص لكل حامل تذكرة.

إلى ذلك، أبدى المدير الفني للمنتخب الباكستاني، الإنجليزي ستيفن كوستانتين، غضبا غير مبرر في حديثه لوسائل الإعلام بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، بعد إلحاق "النشامى" أكبر خسارة بالمنتخب الباكستاني منذ توليه مهمة تدريبه.

وكان كوستانتين غاضبا بصورة غير طبيعية، وقال إنه لا يوجد لديه أي تعليق حول المباراة، ما أدى إلى استغراب العدد القليل من الصحفيين الموجودين بالمؤتمر الصحفي.

ولم يعلم أحد الأسباب التي دفعت المدرب للقيام بهذا التصرف، على الرغم من معرفة الجميع الفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبين، وعلمه قبل خوض اللقاء بأن منتخبه معرض للخسارة بهذه النتيجة، في ظل حاجة المنتخب الوطني لتسجيل أكبر عدد من الأهداف.

على صعيد آخر، حظي اللاعب الدولي السابق بهاء عبد الرحمن، بتكريم من اتحاد الكرة بين شوطي المواجهة، على ما قدمه في مسيرته الدولية مع المنتخب الوطني، باعتباره ثاني أكثر لاعب تمثيلا لـ "النشامى" عبر التاريخ بواقع 152 مباراة.

وحرص رئيس الهيئة التنفيذية سمو الأمير علي بن الحسين، على تكريم عبد الرحمن داخل أرضية الملعب وسط تفاعل من الجماهير.

وعانى عبد الرحمن عانى من إصابة بالقلب أجبرته على إنهاء مسيرته الكروية، والتي توج خلالها بالعديد من الألقاب المحلية، إلى جانب خوضه تجارب احترافية عديدة.









سمو الأمير علي بن الحسين يكرم اللاعب الدولي السابق بهاء عبد الرحمن - (من المصدر)