عليان يرحب بمشاركة الأندية في التنشيطية.. الفحيص يدرس المشاركة بفريقي سيدات في العربية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد العميري

تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.



عليان يفتح باب المشاركة أمام الأندية

أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، أن الباب مفتوح أمام الأندية الراغبة في المشاركة بالبطولة التنشيطية للرجال، المزمع انطلاقها في النصف الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، وذلك بمشاركة 6 فرق إلى جانب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة، والذي يتحضر لخوض غمار بطولة كأس آسيا التي تستضيفها المملكة في الفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقال عليان في معرض رده على استفسارات "الغد": "نرحب بوجود أي ناد في البطولة ونمد يد التعاون أمام كل من يفضل مصلحة اللعبة"، لافتا إلى أن الإعلان عن هوية الفرق، سواء أكانت أندية أم شركات سيتم مع نهاية الأسبوع المقبل، حيث تأتي هذه البطولة لتعويض اللاعبين عن تداعيات تجميد بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.



الفحيص يدرس المشاركة عربيا بفريقين

كشف رئيس شباب الفحيص، أيمن سماوي، عن تطلعات النادي للمشاركة بفريقي سيدات، في البطولة العربية المقرر أن يستضيفها النادي في صالته بنهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، بانتظار التأكيد الرسمي من قبل "عمومية" الاتحاد العربي مع انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد واعتماد أجندة بطولات الموسم 2024.

وقال سماوي في حديثه لـ "الغد": "نمتلك عددا كبيرا من اللاعبات، في ظل حرصنا على انتهاج سياسة التفريخ واستقطاب اللاعبات المميزات، ومن الصعب أن يشارك هذا العدد من اللاعبات في فريق واحد، لذلك نفكر في المشاركة بفريقين، لكن إذا أبدى أي ناد محلي رغبته بالمشاركة، فإننا سنرحب بخطوته وإشراء لاعباتنا في الفريق الثاني معه وتحت مسماه، سعيا لإكسابهن الاحتكاك وخلق فرصة المنافسة أمامهن في الاستحقاق العربي".



"السلة" يتجه لحسم "ملف المدربين"

علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، بصدد حسم اختياراتها في تعيين الأجهزة الفنية لتولي مهمة تدريب منتخبات الفئات العمرية للفئات كافة وللجنسين. ووفقا للمصدر المطلع، فإن "ملف المدربين" سيحسم بشكل رسمي مع نهاية الأسبوع المقبل.



مطالبات بتنظيم دوري السيدات

أكد عدد من المدربين، أن مشاركة 50 لاعبة في 5 فرق ببطولة كرة السلة للسيدات والتي تنظمها أكاديمية "SD13"، يفتح باب التساؤلات حول أسباب عدم تنظيم بطولة الدوري المحلي للسيدات حتى الآن.

ويأمل المدربون في حديثهم لـ "الغد"، أن تقوم "اللجنة المؤقتة" بتطبيق فكرة البطولة التنشيطية للرجال على صعيد بطولة دوري السيدات، وتشكيل فرق منافسة تضم أندية وشركات، مع توزيع عادل للاعبات بين الفرق، إلى جانب فتح الباب أمام الفرق لاستقطاب محترفة أو محترفتين، وبما يضفي رونقا تنافسيا خاصا على البطولة وينعكس إيجابيا على المنتخب الوطني.

وحمل المدربون المسؤولية إلى الأندية المتقاعسة عن تأسيس فرق نسوية لها، وطالبوهم بتحمل مسؤولياتهم وترك مكاتبهم والتوجه إلى الشركات لتأمين رعاة ومصادر دخل جيدة تضمن لهم تحقيق استدامة مالية، بعيدا عن الوقوف في طابور الانتظار والاكتفاء في الحصول على الدعم البسيط المقدم من وزارة الشباب واتحاد اللعبة.



فريدي وعباس في بطولة الثلاثيات

يشارك صانع ألعاب المنتخب الوطني فريدي إبراهيم ولاعب الجناح أحمد الحموري واللاعب السابق زيد عباس، في بطولة ثلاثيات كرة السلة الرمضانية والتي تنظمها أكاديمية سام دغلس "SD13"، في الملعب الخاص بالأكاديمية بمجمع الملك الحسين للأعمال.

وتحظى البطولة بمشاركة العديد من الفرق التي تحمل اسم شركات، وتضم أيضا عددا من لاعبي المنتخبات الوطنية، أمثال: أدهم الدجاني وسعيد الخوالدة وعاكف الشياب وأحمد حسونة.



الأهلي يستقبل غزة هاشم

تنطلق اليوم منافسات إياب المرحلة الثانية من دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، بإقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقي الأهلي وغزة هاشم عند الساعة 10 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتشهد الصالة نفسها مواجهة فريقي اتحاد عمان والمقاولين عند الساعة 10 من مساء يوم غد، على أن تحتضن صالة الحسن في مدينة إربد مواجهة فريقي شباب بشرى وبيت ايدس عند الساعة 9:30 من مساء يوم بعد غد.

إلى ذلك، تغلب فريق الإنجليزية على فريق كفريوبا بنتيجة (78-15)، في لقاء جمعهما بالصالة الرئيسية في مدينة الحسن للشباب "الجمنازيوم".



فوزي حكما لـ "ديربي بيروت"

من المقرر أن يكون الحكم الأردني محمد فوزي، قد أدار مباراة الحكمة والرياضي اللبنانيين، والتي جمعتهما بوقت متأخر من يوم أمس في ملعب مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل، ضمن المباراة الأولى من سلسلة الدور نصف النهائي لدوري سوبر غرب آسيا بكرة السلة، والذي يحسمه ويتأهل للنهائي الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة.

ويعكس اختيار فوزي، حجم الثقة التي يحظى بها الحكم الأردني لدى الاتحاد الآسيوي في إدارة المباريات الجماهيرية الكبرى، خاصة وأن "ديربي بيروت" يحظى بحدة تنافسية كبيرة ومتابعة واسعة في الوطن العربي، ويحتاج إلى حكم متمرس وصاحب كفاءة عالية لإدارته بنجاح.



بشرى والجليل يبلغان نهائي "ميلاد القائد"

وصل فريقا شباب بشرى والجليل إلى المباراة النهائية من بطولة ميلاد القائد لكرة السلة، والتي ينظمها نادي شباب بشرى بالتعاون مع "مؤقتة السلة"، بانتظار تحديد موعد إقامة المباراة الختامية في صالة "الجمنازيوم" بمدينة إربد.

وبلغ شباب بشرى الدور النهائي بفوزه على فريقي، جامعة العلوم والتكنولوجيا (67-63)، وجامعة الشرق الأوسط (92-42)، فيما فاز فريق الجليل على فريق جامعة الشرق الأوسط (81-41)، بعد انسحاب فريقي كفر راكب وجامعة جدارا.

ويأتي انسحاب كفر راكب من البطولة، بعد خوضه المباراة الأولى أمام جامعة الشرق الأوسط وفوزه (86-59)، حيث تفاجأ أعضاء الفريق بتغيير برمجة موعد مباراتهم مع الجليل قبل 24 ساعة فقط، لينسحب الفريق اعتراضا على هذه الخطوة، فيما انسحبت جامعة جدارا قبل انطلاقة البطولة.



دورة حكام مستجدين في "جدارا"

ينظم اتحاد كرة السلة بالتعاون مع جامعة جدارا، دورة للحكام المستجدين لطلبة الجامعة خلال الفترة من 23 إلى 26 نيسان (أبريل) المقبل.

وتتضمن الدورة عقد محاضرات في مواد القانون والتفسيرات والتطبيق العملي، على أن يعقد في نهاية الدورة اختبارا تحريريا وعمليا للمشاركين كافة، لاختيار المتفوقين منهم لرفد حكام جدد للمشاركة في تحكيم مباريات الفئات العمرية، سعيا إلى زيادة قاعدة التحكيم خلال السنوات المقبلة.









فريدي إبراهيم يحاول المرور بالكرة أمام رقابة من أدهم الدجاني - (من المصدر)