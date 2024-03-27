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5 عادات صحية يمكنك اتباعها خلال شهر رمضان.. تعرف عليها

3/27/2024 11:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتمتع الصيام خلال شهر رمضان بآثار إيجابية عديدة على الصحة عند القيام به بشكل صحيح. ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تُشير الأدلة إلى أنّ الصيام مُعزِّز للصحة النفسية والعافية، ومحسِّن للمزاج، كما أنّه يساهم في تخفيف التوتر، والقلق، والاكتئاب.
إذًا، لماذا لا تُحقِّق أقصى استفادة من شهر الصيام هذا العام عبر اتّباع المزيد من العادات الصحية، وترك العادات السيئة التي تؤذي الجسم. وتشمل العادات المفيدة للجسم التقليل من استهلاك المنبهات، مثل مادة الكافيين، المتواجدة في الشاي، والقهوة. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان عربية"
وتطرح المشروبات التي تحتوي على الكافيين السوائل من الجسم، وتعرضه للجفاف خلال ساعات الصيام، وفقًا لما أوضحت وزارة الصحة العُمانية عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا).
وفي حال كنت تشعر بالارتباك فيما يخص العادات الجديدة الأخرى التي يمكنك تطبيقها، فإليك بعض الأفكار المقترحة:
- اقلع عن التدخين.
- قلل من شرب المنبهات كالشاي والقهوة.
- قلل من شرب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة.
- قلل من تناول الحلويات.
- اعتمد نظاما صحيا غنيا بالخضار والفاكهة.

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