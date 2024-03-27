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محكمة مصرية توقف إعلانا استخدم أغنية دقوا الشماسي

3/27/2024 11:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية في مصر، أمس، بوقف عرض إعلان تجاري لأحد المنتجعات السياحية استخدم أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ "دقوا الشماسي" في الترويج للمنتجع السياحي، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وأثيرت ضجة، مؤخرا، على منصات التواصل الاجتماعي، منذ بث الشركة المالكة للمنتجع لإعلانها التجاري الذي تغني فيه الفنانة ملك الحسيني أغنية العندليب الأسمر "دقوا الشماسي".
وأمرت المحكمة بانتداب خبير مختص بشؤون الملكية الفكرية للمقارنة بين ما جاء في الإعلان محل الشكوى والأغنية الشهيرة، مع بيان عما إذا كان هناك تعد على حقوق الملكية الفكرية من عدمه.
وقال ياسر قنطوش محامي ورثة الفنان عبدالحليم حافظ لصحف محلية، إنه "تقدم بدعوى ضد الشركة المنتجة للإعلان للمطالبة بوقفه، مستندا إلى أنه استخدم أغنية خاصة (دقوا الشماسي) بأداء عبدالحليم حافظ وعرضها بأسلوب فيه تشويه للأغنية وتحريف لأدائه الغنائي والتمثيلي، مما أثار غضب واستياء الورثة".
وأضاف "الإعلان الذي تم بثه على الفضائيات من شأنه تغيير هوية العندليب، وتقدمت إلى هيئة المحكمة بـ"فلاش ميموري" (وحدة تخزين بيانات متنقلة) تحوي أغاني للفنان الراحل تثبت صحة كلامي وأن الإعلان المذاع من شأنه الإضرار بتاريخ الفنان المصري".
وقال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب، في تصريحات صحفية، إن الإعلان "يعد استغلالا للتراث من أجل التربح، وليس من أجل الحفاظ عليه أو تعريف الناس به، وإن ما حدث هو بيع بخس لتراث عمه الراحل".
وفي تعليقه على الدعوى، قال رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية مدحت العدل، في تصريحات صحفية: "لا يحق لأسرة العندليب مقاضاة صناع الإعلان، بل ذلك منوط بأسرتي المؤلف والملحن، وأن الأحقية في صوت عبد الحليم تعود إلى الناشر أو صاحب الملكية". وأوضح العدل "أن صناع الإعلان تواصلوا مع الجمعية، وتم الاتفاق بعد طرح الإعلان وليس قبل ذلك".
من جانبها، نشرت ملك الحسيني تدوينة عبر حسابها على منصة "إنستغرام" تشكر من خلالها متابعيها على تعليقاتهم على الإعلان، وأكدت سعادتها بردود الأفعال حول الأغنية.
وقدم العندليب الأسمر أغنية "دقوا الشماسي"، أواخر ستينيات القرن الماضي في فيلم "أبي فوق الشجرة"، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد.
وملك الحسيني فنانة شابة من مواليد القاهرة 1993، شاركت كممثلة في عدد قليل من الأعمال، مثل مسلسلي "بيمبو" و"ريفو"، كما قدمت بعض البرامج كمذيعة، وشاركت في غناء عدد من الأغنيات.
وشاركت ملك الحسيني التي درست في الجامعة الأميركية، في الموسم الثاني من برنامج المسابقات "ذا إكس فاكتور أرابيا" العام 2015، كما شاركت في الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم "بحلم بمكان" العام 2017.

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