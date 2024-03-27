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أطفال غزة قدوتنا مبادرة تعزز قيم الحياة والصبر عبر برامج تربوية وترفيهية

3/27/2024 11:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة مع الحرب الدموية على قطاع غزة، ولدت مفاهيم وأفكار جديدة للجميع وتحديدا الجيل الصغير والحديث، لتأتي فكرة إنشاء مبادرة "أطفال غزة قدوتنا".
انطلقت هذه المبادرة لتعزيز قيم الحياة والصبر والتحمل لدى الأجيال الناشئة، وهي فكرة رئيسة جمعية سيدات تلال المنشية الخيرية تهاني الشحيمات، وبالتنسيق مع المدربة والمنسقة روان الحموري.
هذه المبادرة حسب الحموري، تعد تربوية وثقافية تم إطلاقها برعاية الجمعية، والتي تهدف إلى تعليم الأطفال دروسا قيمة تحاكي ما يحدث مع أطفال غزة الذين يجسدون مثالا حيا للصبر والمثابرة في وجه الصعاب.
وتؤكد أن هذه المبادرة تضم عددا من الدورات التعليمية والحوارية والثقافية، وتركز على مهارات الحياة والتواصل الفعال، وإخضاع الصغار لبرامج تثقيفية صحية، وأنشطة ترفيهية وفنية، مؤكدة أنها تسعى إلى تنمية شخصية الأطفال وتقوية روحهم الإيجابية.
وتؤكد الحموري في حديثها لـ"الغد"، أنه تم تأسيس هذه المبادرة لتكون مصدر إلهام ودعم لليافعين وطلاب المدارس من الفترة التأسيسية وحتى الصف الثامن، حيث تشكل هذه الفترة العمرية مرحلة حرجة في تكوين القيم والمبادئ.
وتأمل الحموري من خلال هذه المبادرة، أن ينجحوا بغرس بذور الأمل والتفاؤل في قلوب الأطفال وتمكينهم من مواجهة التحديات بشجاعة وإيمان.
ومن خلال هذه المبادرة، يمكن تقديم المساعدة للأطفال على فهم وتقدير قيم الحياة والصبر من خلال، تعلم وتطبيق مبادئ التعاليم الدينية والأخلاقية والترابط المجتمعي، وتسعى المبادرة حسب الحموري إلى إلهام الأطفال بالقدوة العملية والمعنوية لأطفال غزة الذين يتحلون بالصبر والمثابرة في ظروفهم الصعبة.
وتبين أن من ضمن الدورات التي تعطى للأطفال واليافعين في هذه المبادرة، تعليم وتحفيظ القرآن الكريم بهدف تعزيز فهمهم للقيم الإسلامية وتطبيقها في حياتهم اليومية.
إلى جانب، تنظيم جلسات تركز على تطوير مهارات الحياة، التواصل الفعال، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، مما يساعد الأطفال في بناء شخصية قوية ومتوازنة، وتقديم برامج تعليمية تتعلق بالصحة والرفاهية لتعزيز الوعي الصحي بين الأطفال وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي.
وتنظم المبادرة من ضمن فعالياتها أنشطة ترفيهية مثل، الألعاب، المواهب، والرسم على الوجوه، لتوفير بيئة ممتعة ومحفزة تساعد في تنمية الإبداع والتعبير الذاتي لدى الأطفال.
وعن المدة الزمنية التي نسقتها الجمعية لتنظيم المبادرة تؤكد الحموري، أنها بدأت منذ 15 من شباط (فبراير) الماضي وستستمر حتى 15 من نيسان (أبريل) المقبل، إذ حرصوا على تقديم جلسات تعريفية للأطفال وأولياء أمورهم لشرح أهداف وأنشطة المبادرة، ومن ثم تنظيم جلسات أسبوعية تركز على مهارات الحياة والتواصل الفعال.
وتضيف، أن فريق المبادرة يسعى إلى تقديم محاضرات وورش عمل حول الصحة والتغذية، تنظيم أنشطة ترفيهية ومن ثم جلسات لمراجعة ما تم تعلمه وتقييم التقدم، وتحضير الأطفال لعرض ما استفادوا منه خلال المبادرة.
وتشير إلى أن اليافعين وطلاب المدارس حتى الصف الثامن، يمرون بمرحلة حاسمة في تطورهم العقلي والنفسي، ففي هذا العمر يبدأ الأطفال في تكوين فهم أعمق للعالم من حولهم ويبدأون في تشكيل هويتهم الشخصية وقيمهم.
وتؤكد الحموري، أن التدخل التربوي والثقافي في هذه الفئة العمرية يمكن أن يكون له تأثير طويل الأمد، وتعزيز القيم الإيجابية ومهارات الحياة في هذه المرحلة يساعد في تنمية أسس قوية للتفكير النقدي، الوعي الذاتي، والتعاطف.
وأيضا تقول: "هذه المرحلة تسبق مرحلة المراهقة، حيث يواجه الأطفال تحديات أكبر وتغيرات جسدية وعاطفية مهمة، فتزويدهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات يمكن أن يساعدهم على التنقل بنجاح خلال سنوات المراهقة".
وتهدف المبادرة إلى تمكين هذه الفئة من الأطفال من تطوير قدراتهم على التكيف والمرونة في مواجهة الصعوبات، مستلهمين القدوة من أطفال غزة، وكذلك تشجيع التعاطف والتفاهم العالمي من خلال التعرف على تجارب أطفال في بيئات مختلفة مثل غزة، إذ إن الاستثمار في تطوير مهارات وقيم هذه الفئة العمرية يعد استثماراً في المستقبل، حيث إن هؤلاء الأطفال سيكونون قادة وأعضاء فاعلين في مجتمعاتهم في الغد.
وأخيرا تؤكد الحموري، التأثير الإيجابي العميق الذي تقدمه مبادرة "أطفال غزة قدوتنا"، فهذه المبادرة لا تقتصر على كونها برنامجا تعليميا وثقافيا فحسب، بل هي رحلة شاملة تهدف إلى تطوير وتحفيز الأطفال ليصبحوا نماذج يحتذى بها في الإيجابية والمرونة داخل مجتمعاتهم. من خلال الأنشطة والتعلم المتضمنة في المبادرة، إذ سيكتسب الأطفال دروسًا قيمة في الحياة، مستوحاة من قدوة وصبر أطفال غزة في ظروفهم اليومية.
في مبادرة "أطفال غزة قدوتنا"، بذرة أمل في جيل يتحلى بالقوة والصبر والعزيمة.. "نحن ننظر بتفاؤل إلى مستقبل مشرق يسهم في رسم ملامحه كل طفل شارك وتأثر بهذه المبادرة، محملون بالأمل والتطلع إلى يحمله المستقبل"، وفق الحموري.

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