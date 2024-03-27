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الإحساس بالآخر.. قيم أصيلة وإنسانية تميز رمضان ومظاهر تغيب احتراما لغزة

3/27/2024 11:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية في شهر الخير، تتجلى أسمى معاني العطاء والمحبة والتكافل، وتتزين أيامه المباركة بمشاعر التراحم والتسامح والمودة. مشاعر الإحساس بالآخر طغت على قلب المواطن الأردني في هذا العام، مما أدى إلى تغيير بكثير من العادات الرمضانية التي كانت أساسية وثابتة.
شعر معظم الناس أن رمضان هذا العام يختلف عن أعوامه السابقة، حيث غابت بعض المظاهر المجتمعية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، مثل تصوير مائدة الإفطار وتوثيق اللمات والجمعات العائلية والزينة التي كانت تملأ البيوت طيلة أيام الشهر المبارك، حيث إن سمة التفكير بالغير والإحساس حاضرة في جميع تفاصيل رمضان 2024.
الحرب الدموية التي يعيشها الشعب الغزي منذ ما يقارب الـ4 أشهر عاشها الشعب الأردني بتفاصيلها الموجعة، وتبدلت أمور عدة، وألغيت الكثير من المظاهر الاحتفالية إحساسا وألما لما يحدث مع الأشقاء في القطاع.
وهذا الحال مع عائلة الحاج أبو محمد الذي استقبل رمضان وعائلته بشكل مختلف في هذا العام ليكن الدعاء لأهل غزة أول ما يفعلونه عند أذان المغرب.
ويشير أبو محمد إلى أن عائلته اعتادت على إقامة التجمعات العائلية في رمضان كما كل عام، ونشرهم لتلك الأجواء وموائد الأفطار على منصات التواصل الاجتماعي ولكنهم اختاروا ألا يشاركوها إحساسا بالألم الذي يمر به الغزييون من مشاعر الفقد والحزن واحتراما وتضامنا معهم.
بينما صفاء ( 22 عاما) تذكر أنها كانت دائما الشخص الذي يتذمر على كل طعام يقدم على مائدة الإفطار، مبينة أنها كانت متطلبة جدا، ولكنها تغيرت اليوم وأصبحت تقدر كل النعم التي توضع أمامها بعدما رأت معاناة الشعب الغزي، فهذا جعلها تدرك حجم النعم التي تعيش بها.
وأسيل (33 عاما) كانت تتنافس في كل سنة مع جارتها من ستضع أجمل زينة لرمضان وتتفنن بها، أذ كانت إحدى العادات التي تفرح بكل تفاصيلها. ولكن لهذا العام اختارت أن تكتفي بزينة بسيطة احتراماً وإحساسا بأهلنا في غزة.
واعتاد كثيرون على تصوير الموائد الرمضانية التي تجتمع عليها العائلات وتوثيقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والزينة التي تملأ كل مكان، لكن هذا العام كان مختلفا بمشاعر الإحساس مع الآخر، والتخلي عن عادات فيها نوعا من الاستعراض.
وبدوره يبين الاختصاصي الاجتماعي الدكتور محمد الجريبيع أن شهر رمضان المبارك لهذا العام مختلف لأنه أتى بظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة وثقيلة. فالمواطن الأردني يعيش في حالة من الصدمة والخذلان على ما يحدث للأهل في غزة، مؤكدا بذلك أن رمضان هذا العام مختلف وهذا نتاج لتغيرات عدة.
ويشير جريبيع إلى أن المواطن الأردني يشعر بحالة من القهر الشديد على ما يحدث في غزة، وتلك الظروف التي يعانيها الأهل هناك من سياسات التجويع والظروف الصحية الصعبة، والفقد والأوجاع التي لا تنتهي وممارسات الإبادة للعدو الصهيوني.
ويضيف جريبيع أن المواطن الأردني رغم جميع الظروف الاقتصادية السيئة يحاول أن يقدم شيئا لأهل غزة، مبينا أنه للمرة الأولى تم توظيف السوشل ميديا بشكل إيجابي، فقبل أن يحل شهر رمضان كانت المنشورات على السوشل ميديا ترتبط جميعها بما يحدث في غزة بعيدا عن تصوير الموائد واللمات العائلية احتراما لمشاعر أهل غزة.
ويقول "اليوم نحن لا نرى على السوشل ميديا ذات المظاهر التي كانت سابقا من تصوير مائدة الإفطار والسهرات الرمضانية وهذا دليل على الإحساس الكبير مع كل ما يحدث مع الشعب الغزي والتضامن معهم.
ويذكر جريبيع أن الموقف الأردني بالنسبة إلى فلسطين مختلف عن غيره من الشعوب نتيجة للاندماج الاجتماعي والتقارب الجغرافي ووحدة المصير والهدف، لذلك نكاد نكوّن الشعب الأكثر تأثرا بما يحدث في فلسطين نظرا للعلاقة الوثيقة بين الشعبين.
ويعتقد جريبيع أن أهم دافع للابتعاد عن هذه العادات هو الشعور والإحساس بأحداث غزة، موضحا أن هنالك دوافع سياسية واجتماعية وكذلك الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المجتمع والذي زاد مع أحداث غزة.
ولكن الدافع الإنساني والإحساس بالآخر هو الأهم بحسب جريبيع، موضحا أن الفرد غير قادر على أن يقدم شيئا، ولكن على الاقل يُقدِم على هكذا تصرفات ليشعر الأهالي في غزة أنه معهم ويشعر بمعاناتهم.
ويؤكد أن الدوافع الإنسانية أهم بكثر من الدوافع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويقول رمضان مختلف لأنه أتى بظروف صعبة جدا على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع.
ومن الجانب النفسي تبين الاختصاصية النفسية مجد الفاخوري أن رمضان لهذا العام أتى بطعم الإنسانية، موضحة أن ما ينشر في كل مكان عن الأوجاع التي يعانيها الغزييون غيّر كثيرا من تفكير الناس وطريقة تعاطيهم مع الأحداث.
ما يحدث في غزة، يترك في الذاكرة صورا أليمة وشعورا بالعجز والغضب، وتغيرت الاهتمامات التي كانت يوما من الأيام أساسية وبالأخص في شهر رمضان المبارك، وفق الفاخوري التي تشير إلى أن هنالك غصة مجرد التفكير ماذا سيكون على مائدة في الإفطار، فالأولويات والاهتمامات والأنماط تغيرت لأن الحدث جلل وعظيم يفوق الملذات فتصبح في آخر سلم الحاجات.
ووفق الفاخوري فإن الإحساس والوعي المجتمعي نحو الإخوة في الإنسانية والعرق والدين واللغة والموقع الجغرافي همّش في دواخلنا سلوكات استهلاكية وخاصة عندما نرى مشاهد إنزال المساعدات الغذائية على أهلنا في غزة، فقد تشكلت لدينا سلوكات امتنان ترتبط بقيمة ما نملك من مأكل وملبس ومسكن.
إلى جانب إحساسنا العميق وتعاطفنا ودعمنا لإخوتنا وما يشعرون به من جوع، فهذا أوجد نوعا من الخجل المجتمعي تمثل بانسحابنا من مشاركة صور لموائدنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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