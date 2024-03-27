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الصفدي يستقبل المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

3/27/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أويمورا تسوكاسا، في اجتماع ركز على سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.


وشدد الصفدي على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها المستعرة على القطاع، وعلى ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في الضفة الغربية.


وثمن الصفدي موقف اليابان الداعم والمطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتصويتها لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن، أول من أمس، والذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.


من جانبه، ثمن المبعوث الياباني الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى غزة، وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

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