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الميثاق الوطني يقرر رسميا المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة

3/27/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الميثاق الوطني موافقة المجلس المركزي للحزب على المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة استجابة للاستحقاق الدستوري.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء إن المجلس المركزي أقر خلال الاجتماع الأخير الذي عقده برئاسة رئيس المجلس الدكتور يعقوب ناصر الدين وحضور رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي وأمين عام الحزب الدكتور محمد حسين المومني الموافقة على المشاركة بالانتخابات النيابية.

وبحسب البيان أكد رئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصر الدين أن حزب الميثاق الوطني سيشارك بالعملية الانتخابية ترجمة لرغبات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق مسارات الاصلاح الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية والتي جاءت بتوجيهات ومتابعة جلالته في المضي قدما نحو أردن متطور ومتقدم على كافة الاصعدة.

كما أشار ناصر الدين إلى أن المشاركة في الإنتخابات النيابية يأتي من باب الواجب الوطني وإدارك أهمية المرحلة وضرورة تعزيز الحياة البرلمانية عبر مشاركة الأحزاب والاستفادة من الرؤية الملكية السامية في تشكيل كتل برلمانية حزبية برامجية وصولا إلى حكومات برلمانية.

كما أكد ناصر الدين أن حزب الميثاق الوطني يعي تماما أهمية المرحلة وضرورة العمل على تطويرها، في ظل السعي إلى خلق حالة حزبية متطورة هادفة، مؤكدا أن الميثاق الوطني بمساعي بناته وأبنائه ومؤازريه في جميع الدوائر الانتخابية بالمملكة سيعملون بكامل عزيمتهم من أجل دعم قوائم الحزب ومرشحيه على القائمة الحزبية الوطنية والقوائم المحلية.

من جانب آخر أقر المجلس المركزي خطة عمل حزب الميثاق الوطني للعام 2024.

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