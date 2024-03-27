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بتوجيهات ملكية.. إيعاز بإجراء الصيانة الضرورية لمستشفى الأمير راشد بن الحسن

3/27/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بإجراء أعمال الصيانة والتحديث الضرورية اللازمة لمستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بمحافظة إربد .


جاء ذلك خلال زيارته للمستشفى، اليوم الأربعاء، للوقوف على ما يمكن تحسينه من الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين من أبناء المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير المستشفى حول واقع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين في مختلف أقسام المستشفى، وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية في تقديم كافة الإجراءات الطبية المتبعة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بدعم مستشفيات الأقاليم التابعة للخدمات الطبية الملكية لأداء مهامها على أكمل وجه.

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