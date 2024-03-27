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الشباب والأحزاب.. الفرص أمام التحديات

3/27/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن الخطيب نحو 31137 شاباً وشابة من الفئة العمرية بين 18-35 وفق التعريف القانوني للشباب، منتسبون اليوم الى الأحزاب السياسية المسجلة رسمياً، يشكلون نحو 38 % من إجمالي عدد المنتسبين. وبصرف النظر عن آلية انتشار الشباب ونسب تمثيلهم في داخل كل حزب الا أن الأرقام تشير إلى قدرة نجاح الماكنة القانونية بوصفها جزءا من الجهاز الأيدولوجي للدولة والتي جاءت بها شروط قانوني الأحزاب والانتخاب بضرورة التمثيل الشبابي وفق نسب محددة أولا، وثانيا - ولو بدرجة أقل - حاجة الأحزاب الملحة للشباب في إطار البنية التنظيمية وفرص هذه الأحزاب في الانتشار المجتمعي لتشمل القاعدة الاجتماعية الأوسع في المملكة باعتبارها خزان أصوات في العملية الانتخابية.
في التحليل الإستراتيجي إن رغبة الدولة في مشاركة الشباب في المجال العام السياسي وزيادة معدلاتها يعني أن ثمة ضرورة في لحظة تاريخية ما للدولة في توسيع قاعدتها الاجتماعية، وفي الأردن إضافة عن كون قرار مشاركة الشباب هو قرار سيادي من أعلى المستويات حيث أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني أنه ضامن لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية والتي من أحد أشكالها المشاركة الشبابية، يكشف خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى سن 25 عاما وضرورة وجود الشباب ضمن الأسماء الخمسة الأولى للقائمة الوطنية العامة وتحديد نسبة 20 % للشباب لكل حزب مرخص، عن تفكير جاد في عقل الدولة في البحث عن قواعد اجتماعية جديدة رأس الحربة فيها – الشباب – لتكون موازية إن لم تكن محل القواعد الاجتماعية الكلاسيكية، وتتماهى مع متطلبات المئوية الثانية للدولة ومتطلبات التغيرات العالمية الثقافية والسياسية لا سيما وأن الشباب لا يمثلون فقط قطاعات جغرافية أو زمنية، إنما أيضاً بنى اجتماعية متعددة ومتنوعة طبقيا وفكريا وثقافيا. وهم قوة الدفع الحقيقية في عصر المعرفة في بناء الدولة وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
وفي التحليل الإستراتيجي ذاته وفي ضوء إشارات يطلقها عقل الدولة ومركز القرار فيه بشكل مستمر، والمعطيات التي تدور حول الشكل الجديد للأردن، فإن الحاضنة الاجتماعية التي يمثلها الشباب ستشكل ذراع الدولة الأساسي مستقبلا وأحد أبرز مراكز القوى فيه، وضابط الإيقاع الضامن للتوازنات بين الاستقطابات الاجتماعية الأخرى، والصورة السياسية الثقافية التي يراد لها تسويقها عن الأردن أمام نفسه وأمام الآخر كدولة حيّة لها وزنها وتراثها البشري ودورها في تلوين اللوحة الحضارية للعالم.
في خضم هذا النقاش حول الشباب والمشاركة العامة لهم وعلى افتراض بديهي أن الأحزاب تشكل بوابة الشباب للدخول في المجال العام والرافعة السياسية لبناء بنيتهم المعرفية والتنظيمية، تغدو العلاقة القائمة بين الطرفين – الشباب والأحزاب – مثار التباس وتحفظ وتثير جملة من التحديات لأسباب جوهرية؛ حيث تعمق المكانة الاقتصادية المهشمة للشباب مع تزايد معدلات التعطل عن العمل والفقر ومعادلة رغيف الخبز مقابل الحزب، فقدان الرغبة والثقة في العمل السياسي والحزبي، كما يشكل تراث الأحزاب الذي تراكم في الوجدان الشعبي مرة بفعل التشويه لها ومرة بفعل أدائها وتمسكها في إعادة إنتاج نفس الوجوه والأسماء وانفرادها في القيادة على حساب الفئات الشبابية وغياب النموذج الحزبي الجاذب بالتزامن مع أزمة غياب القيادة المركبة، عائقا في وجه القبول للانخراط الشبابي السياسي، ويعزز اختطاف المساحات الشبابية ومنطق الوصاية عليهم وإبعادهم عن دوائر صنع القرار وحقهم في تقرير مصيرهم وصناعة مستقبلهم، حالة الهجران الحزبي العريضة، علاوة على الخوف الانطباعي من العمل الحزبي بحد ذاته والذي ترسخ في العقل الجمعي، وهواجس التعرض للمضايقات والملاحقات وغيرها من الممارسات التي تقوض الحريات العامة.
في مقابل هذه التحديات الموضوعية والتي قد تسهم بإبطاء التفاعل الشبابي مع الحياة السياسية، وفي محاولة لرسم صورة تفاؤلية موازية ومعقولة وتقديم استجابة على قاعدة المسؤولية للتحول الديمقراطي الذي يشهده الأردن ويحرص مركز القرار عليه ويتمسك به، ثمة فرص قائمة أيضا تستدعي التقاطها والبناء عليها، بمعنى آخر، لقد أرست التشريعات الدستورية وتعديلاتها وفي الخلف منها الضمانات الملكية ورغبات المؤسسات السيادية أرضية صلبة أمام الشباب الأردني اليوم، وفتحت الطريق للبدء في العمل واتخاذ المبادرة والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وهو ما يعني مغادرة مساحات الشكوى والتذمر المشروعة إلى مساحات الانخراط والاشتباك الحقيقي.
ملامح هذه الفرص ليست وهمية بالمعنى السياسي، بل يمكن تلمسها بوضوح في ترشح الشباب للانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية والبلديات وخلق كتل حرجة شبابية في عمق مراكز التشريع السياسي قابلة للتوسع والتأثير، وأيضا في تأسيس الأذرع الشبابية والكتل الطلابية بوصفها حجر الأساس وماكينة إنتاج القيادات الشبابية الواعية، وهي بلا شك قائمة في الانتزاع القائم على العلم والمعرفة للمراكز المتقدمة في الأحزاب لا سيما تلك التي تتبنى ديمقراطية داخلية على مستوى البناء التنظيمي تتيح للفئات الشبابية الوصول إلى أعلى مستويات القيادة.
المجال متاح أمام الجميع، والأيادي العاملة ،وإن أخطأت، أفضل من الأيادي الصامتة، ولتكن تلك تجربة أي كانت نتائجها، فإن التقييم والتقويم لها كفيل في تحسينها وتطويرها، والأردن يستحق أن نعمل من أجله ومن أجل مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة.

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