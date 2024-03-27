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لمن نحكي الحكاية؟

3/27/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. رشا سلامة ذات نهار خريفي، قبل بضعة أعوام، اخترت مطعماً، بطريقة عشوائية بحتة، في منطقة "أب نورث" الأميركية، لأتفاجأ بطبق المفتول مُدرجاً على قائمة الطعام ضمن تصنيف "المطبخ الإسرائيلي"!
تحايلت على الحنق الذي أصابني أمام انتحال طبق فلسطيني بهذه الفجاجة، بأن طلبته. أردت أن أرى بأم عيني كيف سيكون منتزعاً من سياقه الحقيقي. كمية النشاز عقدت لساني: كان المفتول في الطبق مطهواً بالـ"كاتشاب" ومُقدماً مع قليل من البيض المقلي والجبنة المقلية وشرائح البرتقال والبصل المُكرمَل. ولِمن يعرف هذا الطبق الفلسطيني، فإنه على خلاف هذه المكونات تماماً.
في يوم لاحق، كنت في منطقة سكوكي الأميركية، واسترعت انتباهي لافتة تشير إلى متحف للهولوكوست. توجّهت إلى هناك؛ لأستطلع الأمر. متحف ضخم، يقابل زائره نُصب بارز عليه أسماء بعض ضحايا الهولوكوست، وفي أروقته متعلقات وتفاصيل كثيرة تشرح مظلمة اليهود على يد النازيين. كان كل شيء حاضراً حتى نموذج غرف الغاز والزيّ الذي كان يُجبَر الضحايا على ارتدائه، وتفاصيل أخرى كثيرة كفيلة بجعل أي زائر للمتحف يخرج مختنقاً بدموعه.
في مقابل هذا، كنت أرتاد مقاهٍ عربية في منطقة ديربون، تغرق بافتعال ساذج للأطباق العربية والأغنيات الهابطة التي تُذاع عبر الشاشات الكبيرة، والأنكى أن لا رواد لهذه المقاهي والمطاعم سوى العرب أنفسهم، أي أن معضلة العرب الرئيسة ما تزال ماثلة وهي أننا نروي روايتنا لأنفسنا ونقدم ذاتنا لأنفسنا ونتحاور مع أنفسنا ونتخاصم مع أنفسنا وهكذا دواليك. نحن المتحدث والمستمِع والمصفق أو الناقد، فيما روايتنا مغيّبة تماماً لدى الآخر، في وقت تحضر فيه رواية الاحتلال بسطوع وإصرار غريبين. ومن المؤلم قول إنها تحضر ببراعة أيضاً. براعة اللغة والصورة والتقنية والأرشفة وطرق الاستمالة.
في الأحياء اليهودية التي جُبتها في مدن إسبانية، كانت رائحة المظلمة وتفاصيلها تفوح من الجنبات كلها. الطريقة التي يتم عرض الأمر من خلالها درامية بحتة. متعلقات الجالية اليهودية التي كانت، وتفاصيل عن التنكيل الذي حلّ بهم في أوروبا، وأسماء للضحايا وصور وتسجيلات لناجين، فيما لا أحد يكمل بقية الرواية: طيب هؤلاء ضحايا للنازية، لكن ماذا فعلوا بعد تلك المرحلة؟ أحد لا يقول إن السيناريو ذاته يوقَع حالياً بالفلسطينيين على يد من كانوا ضحايا للنازية يوماً.
قد يقول قائل إن العالم الغربي ليس مستعداً لسماع الرواية الفلسطينية أصلاً، لكنها حجة واهية. استغرق الأمر أعواماً طوالا حتى شُيّد المتحف الفلسطيني، وهو قائم حالياً في رام الله، لكنها رام الله التي يقطنها الفلسطينيون فقط، ولا يتمكّن حتى أشقاؤهم العرب من زيارتها، أي بمعنى أن رواية المتحف الفلسطيني "منكم وإليكم والسلام عليكم"! لماذا لا يجوب المتحف الفلسطيني كبريات المدن العالمية ليعرض ما لديه من وثائق وصور ومتعلقات وروايات تاريخية؟
في زمان ما، كان العالم الغربي أكثر قبولاً لروايتنا؛ لأن منا من كان يأخذ الأمر بجدية. على سبيل المثال لا الحصر، كان لدينا نعيم خضر في بروكسل، وكان لدينا وائل زعيتر في روما، وكان لدينا سعيد حمامي في لندن، وعز الدين القلق ومن قبله محمود الهمشري في باريس، وغيرهم كثر ممن أتقنوا لغات البلاد التي حلّوا عليها ممثلين عن الفلسطينيين. كانوا يتواصلون على الدوام مع الصحافة، ويلتقون العامة، ويتحدثون ويناقشون ويثيرون عصفاً ذهنياً لا ينتهي. ولشدة ما أحدثوا أثراً ملموساً آنذاك قام الموساد الإسرائيلي باغتيالهم تباعاً.
"المونولوج" الذي يجري فلسطينياً لا يصلح. لدينا إرث مذهل ما يزال ينتظر التعامل معه والتنقيب عن مصيره العالق وتحديداً متعلقات مركز الأبحاث الفلسطيني الذي نُهِبَ خلال حصار بيروت. المتحف الفلسطيني الذي يتقدم تباعاً لا بد أن ينشط خارجياً وليس داخلياً. وعلينا قبل هذا وذاك أن نقرّ بأصل المشكلة: لدى العدو الإسرائيلي براعة في تسويق الرواية وليّ عنق الحقائق، فيما لدينا نحن الضحية خلل جوهري في إيصال الرواية للمعنيّين، رغم أن هذا في صلب النضال.

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