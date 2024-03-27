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حازم نسيبة في ذكراه الثانية

3/27/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبدالله محمود
والمرء ينشأ على ما كان والده
إن الجذور عليها تنبت الأشجار
رجل ولا كل الرجال، تدرج في المناصب الرسمية حتى وصل أعلاها. قريباً جداً من جلالة الملك الحسين بن طلال –رحمه الله- كان.
د. حازم نسيبة –رحمه الله- بدأ حياته الوظيفية مساعداً لمدير الإذاعة الفلسطينية 1946، ومن ثم رئيساً للجنة الهدنة الأردنية 1945. وبعدها تدرج في المناصب من وزير للعلاقات الخارجية الى مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة.
كان –رحمه الله- وفياً لعروبته وهو المنحدر من أسرة مقدسية عريقة. منظّرا لا يشق له غبار في القومية العربية.
في كتابه ((ذكريات مقدسية)) يستذكر مقولة ذات دلالة لصديقه د. بسام قاقيش، يقول فيها ((إن الجيوش العربية إذا اطلقت طلقتها فلا سبيل الى تعويضها الا بفترات انتظار طويلة وفترات الانتظار غير ممكنة في الحروب الخاطفة. (د. حازم نسيبة ((ذكريات مقدسية)) ص 334)
في حوار له مع المرحوم جلالة الملك الحسين –طيب الله ثراه- وحين كان وزيراً في عهد رئيس الوزراء الراحل وصفي التل رحمه الله، اقترح على جلالته في اعقاب احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة ان يتبنى الأردن المقاومة بحيث يكون في موقع هانوي بالنسبة للفيتكونغ. وهنا أجابه جلالته: ((هانوي كانت تتلقى قطاراً محملاً بالأسلحة والذخائر كل أسبوع من الاتحاد السوفيتي ومثله من الصين، فمن هو الذي سيزودنا بالسلاح والذخيرة اذا قررنا المقاومة المنظمة)) (ذكريات مقدسية ص 334) رداً مُفحماً كان.
أتساءل بدوري: من سيزود الأردن بالسلاح اذا خرجت ((الطلقة الواحدة))؟ من سيعوض هذه الطلقة وأميركا واقفة بالمرصاد تمد ربيبتها إسرائيل بالسلاح والذخيرة بغير حساب؟
وبصدق أقول لو ان الأردن ضمن جهة تزوده بالسلاح والذخيرة لما توانى عن استخدام القوة لاسترداد الضفة الغربية، فجيشه من أكفأ الجيوش العربية. العدو نفسه شهد بذلك.
قلت ان الراحل د. حازم نسيبة كان من ألمع المنظرين للقومية العربية عالج الفكر القومي بموضوعية.
أثرى المكتبة العربية بتراثه الفكري، اختلف في معالجته لهذا الفكر القومي عن هؤلاء الذين انضووا تحت إبط السلطات الحاكمة منحازين اليها على حساب القيم والمبادئ التي كان حرياً بهم الإخلاص لها والدفاع عنها مهما كلفهم ذلك من تضحيات. وهذا ما لم يفعلوه.
في كتاباته القومية نأى بنفسه عن الأساليب الخطابية التي تدغدغ المشاعر على حساب الموضوعية. كتاباته تغريك قراءاتها. تختلف عن هؤلاء الذين اسبغوا على القومية ((قداسة)) منقطعة النظير وكأن ((القومية العربية)) –وكما وصفها د. قسطنطين زريق في تقديمه لكتاب د. حازم نسيبة ((القومية العربية شيء فريد في التاريخ-. علماً بأنها واحدة من روابط ودعوات قومية متعددة ظهرت عند شعوب مختلفة في الماضي والحاضر الذي نعيشه. (د. حازم نسيبة ((القومية العربية فكرتها، نشأتها))، من منشورات وزارة الثقافة الأردنية)
القومية كما رآها شأنها شأن أي ظاهرة أخرى تتعلق بالشؤون الإنسانية. انها قوة تربط الأجزاء في كل وتحض على التعاون.
في كتابه السابق الذكر تحلى المؤلف وهو يتحدث عن الجانب التاريخي لنشأة القومية العربية بالروح الناقدة. نحّى العاطفة جانباً وهو يقرأ المواقف التي استعملت في دراسة القومية وتقيمها شأن كبار الكُتاب المنصفين.
نحن –كما يقول- ((لم نبلور هويتنا العربية والروحية والثقافية بحيث تعيننا على استيعاب مستجدات العصر وطرائقه وعلومه)).
ما تزال هذه الهوية القومية حائرة تبحث عن منقذ مخلص!
تحدث عن ((الاتحادات غير المدروسة التي تمت عربياً في القرن الماضي والتي اثبتت فشلها والسبب –كما أرى- هو غياب الديمقراطية وغلبة ((الأنا)) على ((النحن)).
حزّ في نفسه ما يشهده العالم العربي اليوم من خلافات وصراعات. فخطاب ((الكراهية)) بين الاشقاء هو السائد.
يتساءل هل من المعقول ان يكون الانسان العربي قد وصل الى مرحلة كراهية أخية العربي رغم المقولة القائلة)) ((الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية)).
تطرق د. نسيبة الى الجامعة العربية منذ تأسيسها متسائلا: اين ميثاق الوحدة والدفاع العربي المشترك وميثاق الوحدة الاقتصادية أواسط الخمسينات؟ لماذا لم يتم تفعيل أي منها؟ لماذا لم نقتد بالمجموعة الأوروبية التي نجحت في كافة ميادين العمل الاتحادي بينما فشلنا كعرب في تحقيق ذلك.
رحم الله د. حازم نسيبة في ذكراه الثاني التي تصادف في العاشر من ابريل 2024.
قامة وطنية كبيرة كان. طاهر الإهاب كان.

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