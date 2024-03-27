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الأعيان يقر العفو العام

3/27/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- أنهى مشروع قانون العفو العام، دورته في غرفتي التشريع (النواب والأعيان) بعقد مجلس الأعيان اجتماعا بعد ظهر أمس، لإقرار المشروع الذي أقره مجلس النواب الثلاثاء الماضي.
وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها، بحضور رئيس المجلس فيصل الفايز، مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب. وحضر اجتماع اللجنة القانونية، التي يترأسها العين أحمد طبيشات، أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، إلى جانب وزير العدل د. أحمد زيادات، ووزيرة الشؤون القانونية د. نانسي نمروقة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة إلى إصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم بالمجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية.
وكان مجلس النواب أقر في القراءة الأولى وبعد نقاش مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة.

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