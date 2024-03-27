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قانون التنمية الاجتماعية الجديد يدخل حيز التنفيذ في نيسان

3/27/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان - فيما صدر قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 في الجريدة الرسمية في 24 من الشهر الحالي، والذي يدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، منح القانون الجديد مهلة 6 أشهر لممارسي مهنة العمل الاجتماعي في القطاع الخاص لتصويب أوضاعهم.
يذكر أن القانون الجديد يأتي بعد 68 عاما من نفاذ قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956.
وشهد القانون مناقشات مطولة قبل إقراره، بما في ذلك خلال عرضه على البرلمان، حيث يسعى القانون الجديد إلى تطوير العمل الاجتماعي وتنظيمه، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ونشر ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي، والارتقاء بخدمات التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من المواطنين، سواء أكانت خدمات الرعاية أم الحماية وفقا لنصوص القانون.
ومنح القانون مهلة للعاملين في مهنة العمل الاجتماعي في القطاع الخاص، لتصويب أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
كما منح القانون الوزارة صلاحية منح رخصة مزاولة لمهنة العمل الاجتماعي، فيما نص على عقوبات لكل من يخالف أحكام القانون تراوحت بين الغرامات والحبس، دون أن تؤثر العقوبات الواردة على تطبيق أي نصوص عقوبات أشد واردة في قوانين أخرى، خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات وحملاتها دون الالتزام بأحكام القانون الجديد.
وورد في نص القانون، التزام تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون السابق الملغي لسنة 1956، إلى أن تلغى أو تعدّل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام القانون.
وبحسب المادة 4 في القانون، فإن من أهم مهام الوزارة أن "تتولى المساهمة" في توفير خدمات الرعاية والحماية، ووضع السياسات الاجتماعية وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد الخطط والإستراتيجيات والبرامج اللازمة لتوفير أنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية للفئات المستهدفة، فضلا عن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في رصد الظواهر السلبية والحد منها.
وإجرائيا، تتولى الوزارة بحسب القانون الجديد، إنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها لفئات حددها القانون وهي: "الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية" و"كبار السن والهائمين" والأحداث" و"ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر" و"ضحايا جرائم الاتجار بالبشر"و"ذوي الاعاقة" و"المتسولين"و"الأطفال في عمر الحضانة"، إضافة إلى أي فئة تحددها الوزارة.
وحدد القانون مهام المراكز التي يتم إنشاؤها أو ترخيصها، بأربع مهام هي؛ "تأمين خدمة الرعاية الاجتماعية والحماية والإيواء" و"تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والمعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والقانونية والثقافية اللازمة"، وتوفير برامج التشغيل والتدريب والتأهيل للفئات المستهدفة، وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمنتفعين، على أن تتولى الوزارة الإشراف والرقابة أيضا على المؤسسات المشمولة بالقانون.
وأفرد بندا متعلقا بتقديم الخدمات لخريجي دور الإيواء ممن تجاوزوا سن 18 عاما، من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري والتفكك الأسري والأطفال المحتضنين، وتهيئة المنتفعين منهم قبل التخريج من الدور خلال تلقيهم الخدمات والمتوقع تخرجهم في الفئة العمرية 16-18 عاما.
وحدد مهمة الوزارة في الحد من ظاهرة التسول بأحكام مفصلة.
وفيما يتعلق بإيرادات دعم برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، زاد القانون الجديد مصادر التمويل لبرامج الوزارة، من مصادر عديدة عدا الموازنة العامة بما في ذلك التبرعات والهبات والمنح الخارجية.
وفي هذا السياق، استحدث القانون تأسيس صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية يوفر الدعم المادي لبرامجها، وترصد له من ميزانية الوزارة، إضافة إلى "المساعدات والهبات والمنح والتبرعات" شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، إضافة إلى صلاحية الوزارة بإنشاء حسابات مالية خاصة دائمة أو مؤقتة للإنفاق منها على تنفيذ برامج "محددة" للحماية والرعاية" تحددها الوزارة.
وتوسع القانون الجديد في صلاحيات عمليات تنظيم وإصدار اليانصيب الخيري الأردني، وتحديد أحكامه وشروطه وآليات توزيع حصيلته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ونص القانون أيضا على أنه "يجوز تخصيص اليانصيب الخيري لصالح برامج الحماية والرعاية التي تنفذها الوزارة".
ومنح القانون الوزارة صلاحيات ترخيص "مزاول مهنة العمل الاجتماعي" والمعاقبة على من يعمل في خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية دون هذا الترخيص، للفئات التي سبق ذكرها أعلاه، مع وجود عقوبات مغلظة بالحبس والغرامات.

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