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دعوات أممية لتطوير الأمن المائي والوصول العادل لخدمات المياه

3/27/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - تنامت دعوات أممية نحو ضرورة تطوير الأمن المائي والوصول العادل لخدمات المياه، وسط تأكيدات قطاع المياه بأهمية اتخاذ تدابير احترازية إزاء التهديدات التي تجابهه، وصولا لتقليل خسائر تداعيات التغيرات المناخية".
وفيما سلّط التقرير الصادر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي صادف 22 آذار (مارس) الحالي، الضوء على إمكانية تغير الظروف الاجتماعية والسياسية التي يتم توفير المياه في ظلها، بناء على ما أكدته الأزمات لأخيرة، من الأوبئة العالمية إلى الصراعات المسلحة، حذر الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد من مخاوف يؤدي تأثيرات كبيرة خاصة مع ارتفاع المناطق والمجتمعات الهشة التي تتأثر بالجفاف بشكل أكبر.
وقال المحاميد، في تصريحات لـ"الغد"، إنه حسب النماذج الرياضية الخاصة بالتغير المناخي وتحليل البيانات للسنوات السابقة في حالات تكرار الجفاف، "لوحظ أن احتمالية تكرار حالات الجفاف أصبح أعلى في العقود الأخيرة".
ودعا تقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه في العالم للعام 2024 والذي حمل عنوانه "المياه من أجل الرخاء والسلام"، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، لأهمية تطوير الأمن المائي والحفاظ عليه، والوصول العادل إلى خدمات المياه لضمان السلام والازدهار للجميع.
وفي إطار مضمون التقرير ذاته، أشار إلى ضرورة المضي ضمن إجراءات الوصول العادل إلى موارد المياه، وإلى إمدادات المياه الآمنة وميسورة التكلفة وخدمات الصرف الصحي، وإلى الفوائد المتعددة التي تولدها، باعتبارها "أمورا ضرورية لبناء مجتمعات مزدهرة وسلمية والحفاظ عليها".
وفي حين بيّن التقرير الأممي أن إدارة المياه تحتاج إلى النظر في الحقائق الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، ومنها تغير المناخ، والتغيرات الجيوسياسية، وتأثيراتها على مواردنا المائية، مستنتجا ضرورة اتخاذ إجراءات تتجاوز مجال المياه وصولا للاستفادة من المياه لتحقيق الرخاء والسلام، شدد الأمين العام لـ"المياه" على أن المياه أساس الحياة ومن الطبيعي ارتباط المياه بمختلف الوظائف بشكل كبير، لافتا إلى ارتباط المياه بسائر مناحي الحياة الزراعية والصناعية والسياحية والتعدين وإنتاج الطاقة.
وحول ما تضمنه التقرير من مخاوف تنامي ظواهر الفيضانات، قال المحاميد إن التطور في تكنولوجيا الإنذار المبكر للفيضانات وتحديد البؤر الساخنة التي تحتاج إلى تدابير احترازية أعلى، يساهم بتقليل الخسائر من الفيضانات إذا تم العمل على التدابير مسبقا.
وأضاف أنه من ناحية أخرى "وبسبب عوامل التغير المناخي، لوحظت زيادة في الفيضانات الومضية، وهذا النوع من الفيضانات يؤدي إلى خسائر أكبر".
أما حول سحب المياه لأغراض الزراعة، فأشار المحاميد إلى أن القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه، حيث يستهلك ما تتجاوز نسبته 50 % مثلا في الأردن، مبينا أنه ومع ازدياد عدد السكان الكبير وتطور النمط الغذائي، وتوازيا مع التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، أدى إلى زيادة الاحتياجات النباتية للري.
وفي سياق التقرير الأممي ذاته، أظهر في محوره حول "المياه تساوي الوفرة"، أن المياه تعمل على تعزيز الرخاء من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ودعم سبل العيش والتنمية الاقتصادية، ودعم الأمن الغذائي والطاقة، والدفاع عن السلامة البيئية.
أما حول الرخاء الاقتصادي، فأضاف أن قدرة الفرد أو الشركة أو المجتمع على تحسين أدائه الاقتصادي و/أو مستويات المعيشة، مع التركيز بشكل خاص على الأداء الاقتصادي للبلدان، بما في ذلك إنتاجيتها الإجمالية، ولا سيما إنتاجية المياه، وكذلك المساواة في الدخل.
وبخصوص الرفاه الاجتماعي، أكد أهمية كفاية خدمات المياه لدعم صحة ورفاهية جميع الأفراد، بما في ذلك توفير مياه الشرب المأمونة والأمن الغذائي والسلامة الثقافية، بالإضافة للسلامة البيئية، والتي تعني قدرة البيئة على الحفاظ على الوظائف أو الخدمات الفيزيائية الحيوية التي تدعم المرونة والأمن في ظل الظروف المناخية والاجتماعية المتغيرة.
وأوضح التقرير أن الأحداث والاضطرابات العالمية الكبرى تؤدي إلى تضخيم مخاطر المياه، لافتا إلى إمكانية مساهمة تغير المناخ والاضطرابات الجيوسياسية والأوبئة والهجرة الجماعية والتضخم المفرط والأزمات الأخرى، بتفاقم عدم المساواة في الحصول على المياه، إلا أنها في الوقت ذاته، تخلق فرصا للتعاون والتحول.
وذلك إلى جانب مساهمة الاتجاهات والأحداث في إنشاء نوافذ سياسية يمكن استخدامها لتعزيز القدرة على الصمود وتكوين القدرة على التكيف.
وتناول التقرير في بند التعاون والسلام والاستقرار الاجتماعي، دور المياه في المساهمة بالسلام من خلال تحفيز التعاون والدبلوماسية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في تخصيص موارد المياه، وفي الوصول إلى خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي، وتوزيع المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية على السلام والاستقرار الاجتماعي، وفق التقرير.
وأشار أيضا إلى احتمالية حدوث النزاعات المرتبطة بالمياه عندما يتجاوز الطلب العرض، أو عندما يتضاءل توفرها بسبب التلوث، أو عندما يكون الوصول إلى (وتخصيص) المياه غير مؤكد، أو عندما تتعطل خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي، أو عندما تكون مؤسسات إدارة المياه غير كافية.
ونوه بأنه "عادة لا تكون المياه هي سبب الحرب، لكنها في أغلب الأحيان تكون أداة أو هدفًا أو ضحية للحرب"، موضحا أن هذا هو الحال عندما تكون هناك هجمات تستهدف البنية التحتية المدنية للمياه، بما في ذلك محطات المعالجة وأنظمة التوزيع والسدود، فيما يتضمن القانون الإنساني الدولي صراحة حماية مجموعة واسعة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك شبكات المياه.

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