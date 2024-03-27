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زيت زيتون مغشوش في الأسواق.. والمعاصر: احموا المنتج المحلي

3/27/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان - في وقت تنشط فيه إعلانات بيع منتجات زيت الزيتون عبر مواقع السوشال ميديا، والإبلاغ عن ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش عبر المؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة، طالب أصحاب معاصر ومزارعون، الحكومة بتوفير الحماية للمنتج الزراعي المحلي، حفاظا على سمعته وحرصا على تقديم منتج ذي جودة عالية للمواطنين وبأسعار مناسبة.
وأكد هؤلاء في أحاديث لـ"الغد" أن جهات غير معروفة، تمارس عمليات بيع عبر السوشال ميديا والتوصيل إلى المنازل لمنتجات ذات جودة غير مناسبة، ما يضر بسمعة المنتج الوطني ويغرر بالمواطنين عبر البيع بأسعار زهيدة.
وفي السياق، طالب الناطق الإعلامي للنقابة العامة لأصحاب معاصر زيت زيتون محمود العمري الأجهزة الحكومية الرقابية، بحماية المنتج الزراعي الوطني من زيت زيتون والحفاظ على سمعته، بعد أن أصبح يباع بأسعار زهيدة وجودة سيئة، عبر جهات غير معروفة.
وقال العمري "بدأت من جديد، تنشط إعلانات على مواقع التواصل لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك، بأسعار بعيدة كل البعد عن القيمة الحقيقية للزيت الأصلي".
وأضاف "ان النقابة العامة لأصحاب المعاصر، تتبعت هذه الصفحات واعلاناتها، وتأكد لها أن البيع يتم بالتوصيل فقط، وعن طريق سيارات خاصة وليس عبر شركات توصيل مرخصة، ولا يقدمون فاتورة بيع للمنتج، كما لا يفصحون عن موقع وجود مستودعات للمنتج، ما أكد لنا أن جميع هذه الإعلانات مضللة، وتبيع زيوتا رديئة ومغشوشة بادعاء أنها زيت زيتون.
وأوضح العمري أن قطاع الزيتون، يشكل مصدر دخل لآلاف الأسر، وأكثر من 70 % من الأشجار المثمرة في المملكة هي أشجار زيتون، لذا أدعو المستهلكين إلى التثبت من جودة زيت الزيتون عند شرائه وعبر مصادر موثوقة، هي معاصر الزيتون والمزارعون المعروفون شخصيا للمستهلك، والمؤسسة المدنية والعسكرية، والمحلات التجارية المرخصة.
مبينا أن الزيت من هذه المصادر، يكون معبأ غذائيا وبعد إجراء فحوص له، وعليه بطاقة بيان مكتملة مع اسم صاحب العلامة التجارية.
وأشار العمري إلى أن النقابة أعلنت منذ بداية الموسم الماضي عن أسعار تراوحت حول الـ95 دينارا، وحسب الكمية والجودة، كما أن المزارعين باعوا ويبيعون إنتاجهم بسعر 100 دينار.
من جهته، حذر أمين سر النقابة السابق حسين البشارات المواطنين، من وجود زيت زيتون مغشوش في الأسواق المحلية، يروج له بعض ضعاف النفوس، لتحقيق ربح مادي بغش الزيت وبيعه للمواطنين بأساليب احتيالية، مبينة أن ذلك يتسبب بخسارة أموال المواطنين ويعرضهم للأمراض، نتيجة استخدام زيوت مغشوشة مضاف لها مواد غير صحية.
وأضاف البشارات "درجت العادة أن يتعرض مواطنون لعمليات احتيالية من أشخاص عبر شراء زيت زيتون منهم، متلاعبين به ومغشوش، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها تدني القيمة المادية لصفيحة الزيت، أو بشرائها عبر أقساط ميسرة وبمبلغ زهيد"، مطالبا الجهات الرقابية بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات على الزيت المغشوش، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
من جهته، قال نائب نقيب أصحاب المعاصر السابق والمستثمر في القطاع نضال السماعين ان بعض الفضائيات ومواقع التواصل، تروج لزيت زيتون مغشوش وبأسعار متدنية عن طريق الإعلان عنها عبر شاشاتها وصفحاتها، وهذا مخالف لقانون الصناعة والتجارة، إذ تعتبر هذه الطرق احتيالية بحتة.
كما أن هنالك أشخاصا يخلطون الزيت بزيوت أخرى، ووضع صبغة خضراء اللون مع إضافة فلفل أخضر مطحون ومحسنات أخرى، لإيهام المواطنين بأنه زيت زيتون طبيعي، ولكن بعد وقت قصير، تنكشف هذه الحيل ويدخل المواطن في دائرة الشكوك، وهو لا يعلم بأنه وقع ضحية عملية غش تجاري واضح.
وأشار السماعين إلى أن نقابة أصحاب معاصر الزيتون، تبنت في الأعوام الأخيرة قرارا للحد من ظاهرة غش زيت الزيتون، بوضع لاصق تجاري على صفائح الزيت ويحمل علامات مائية يصعب تزويرها، مع إغلاق محكم للغطاء المعدني، ما يصعب معه الغش التجاري للزيت، وهذه الصفائح تباع عبر المعاصر نفسها مباشرة للمواطنين، وتتحمل المعصرة تبعاتها القانونية، أما إذا بيعت عبر تداولها بين المواطنين فيتحمل المواطن تبعاتها كونه اشترى من خارج المعاصر.
وطالب السماعين المواطنين، بالتبليغ عن الأشخاص أو الفضائيات أو أي وسيلة أخرى، خصوصا وسائل التواصل ومن يقدمون خدمة التوصيل المجاني للمنازل، بحيث أنهم يغشون المواطنين والاختفاء بعد ذلك، كما طالب بضرورة التأكد من اللاصق الحقيقي حتى لا يتعرضوا للغش عبر لاصق مزور.
وتحتل محافظة إربد المرتبة الأولى على مستوى المملكة في إنتاج ثمار الزيتون المستخدم في العصر، وكمية زيت الزيتون المنتجة، خلال العام الماضي.
وبحسب المسح السنوي في المواسم 2023 و2024، لمعاصر الزيتون التي يبلغ عددها 146، ونفذته دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع وزارة الزراعة؛ بلغت كمية ثمار الزيتون المستخدمة في العصر في إربد 51.8 ألف طن بانخفاض نسبته 5.9 % عن 2022، وكمية زيت الزيتون المنتجة في المحافظة نفسها العام الماضي، 10.2 ألف طن بانخفاض نسبته 13.2 % عن العام الذي سبقه.
فيما تحتل محافظة العقبة المرتبة الأقل في كميات ثمار الزيتون المستخدمة في العصر، حيث بلغت 1.5 ألف طن، والأقل في كمية زيت الزيتون المنتجة حيث بلغت 221 طناً.
ومن حيث أعلى نسبة تغير في كمية ثمار الزيتون، المستخدمة في العصر، احتلت محافظة الطفيلة النسبة الأعلى بارتفاع قدره 271.9 % العام الماضي، وبكمية 1919 طناً، مقارنة مع 516 طناً في 2022.
كما تستحوذ محافظة الطفيلة أيضاً على أعلى نسبة تغير في كمية زيت الزيتون المنتجة بمقدار 261.5 %، وبكمية 347 طناً العام الماضي مقارنة بـ96 طناً في 2022.
وأشارت النتائج إلى أن إجمالي كمية ثمار الزيتون الواردة للمعاصر من جميع محافظات المملكة والتي استخدمت في العصر بلغ 138898 طناً بارتفاع مقداره 7.5 % عن موسم 2022 والتي بلغت 129157 طناً.
وأظهرت النتائج انخفاضاً في كمية زيت الزيتون الناتجة عن العصر بـ1.5 %، حيث بلغت 25028 طناً في موسم االعام الماضي مقارنة بـ25417 طناً في موسم 2022.
كما وأشارت النتائج إلى انخفاض إنتاجية الزيت من الزيتون الداخل في عملية العصر، من 19.7 % في موسم 2022-2023 لـ18 % في موسم 2023-2024.
وتُجمع استمارات مسح معاصر زيت الزيتون بالتعاون مع وزارة الزراعة وبأسلوب المسح الشامل، لإنتاج الزيتون الوارد إلى المعاصر، ولا يشمل الإنتاج من الزيتون المعد للكبيس أو المخلل أو الاستخدامات الأخرى خارج معاصر الزيتون.

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