وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، هنأه خلاله بتعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
وأكد الصفدي تطلعه للعمل مع الوزير دار، للبناء على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادتين الشقيقتين.
وبادل الوزير دار الصفدي تأكيده الحرص على توسيع التعاون بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وتعزيز العلاقات الأخوية واستمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين.
وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وسبل وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء إلى القطاع.
وأكد الوزيران أهمية البناء على القرار الذي تبناه مجلس الأمن والداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك. --(بترا)
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