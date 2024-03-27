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دفاع مدني البلقاء يتعامل مع حريق مشغل بمنطقة ضرار

3/27/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مديرية الأمن العام، فجر الخميس، إن كوادر الدفاع المدني في محافظة البلقاء تتعامل مع حريق داخل هنجر يستخدم كمشغل لتغليف الخضار بمنطقة ضرار.

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