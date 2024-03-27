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الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة

3/27/2024 11:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد نادي الأسيرالفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا فلسطينيا في الضفة منذ مساء أمس حتىصباح اليوم.
وتوزعت عملياتالاعتقال على محافظات رام الله، والخليل، ونابلس، وسلفيت طولكرم، وجنين التي شهدتعملية اقتحام وتنكيل واسعة أدت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات.

إلى جانب ذلك، يواصلالاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّالمعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازلالمواطنين.

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