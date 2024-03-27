الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد نادي الأسيرالفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا فلسطينيا في الضفة منذ مساء أمس حتىصباح اليوم.
وتوزعت عملياتالاعتقال على محافظات رام الله، والخليل، ونابلس، وسلفيت طولكرم، وجنين التي شهدتعملية اقتحام وتنكيل واسعة أدت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات.
إلى جانب ذلك، يواصلالاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّالمعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازلالمواطنين.
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