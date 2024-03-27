استشهاد 3 مدنيين بغارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان



وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، إن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة طيرحرفا بصاروخين، وشن غارة على مقهى في بلدة الناقورة.



وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة ميس الجبل الغربية لجهة وادي السلوقي. --(بترا)