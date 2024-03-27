شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف لجان عشائر جنوب غزة

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف لجان عشائر جنوب غزة
التاريخ
3/27/2024 11:27:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف لجان العشائر المسؤولة عن تأمين المساعدات جنوب مدينة غزة.
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