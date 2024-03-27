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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف لجان عشائر جنوب غزة

3/27/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف لجان العشائر المسؤولة عن تأمين المساعدات جنوب مدينة غزة.

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