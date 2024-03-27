ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 438 منذ 7 أكتوبر



وكشف بيان صادر عن المكتب، أن من بين هؤلاء الشهداء، 129 فلسطينيًا استشهدوا منذ بداية 2024، فيما أصيب نحو 4,700 فلسطيني، من بينهم 725 طفلاً، منذ 7 تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.



وأشار إلى استشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم في مدينة جنين ومخيم اللاجئين المجاور لها، أحدهم استشهد بالذخيرة الحية من الاحتلال، فيما استشهد اثنان عندما أصابتهما طائرة احتلال إسرائيلية دون طيار. -- (بترا)