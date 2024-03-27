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ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 438 منذ 7 أكتوبر

3/27/2024 11:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى 438 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.


وكشف بيان صادر عن المكتب، أن من بين هؤلاء الشهداء، 129 فلسطينيًا استشهدوا منذ بداية 2024، فيما أصيب نحو 4,700 فلسطيني، من بينهم 725 طفلاً، منذ 7 تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.


وأشار إلى استشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم في مدينة جنين ومخيم اللاجئين المجاور لها، أحدهم استشهد بالذخيرة الحية من الاحتلال، فيما استشهد اثنان عندما أصابتهما طائرة احتلال إسرائيلية دون طيار. -- (بترا)

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