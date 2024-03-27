Saturday, 30 March 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانيا تدين قرار إسرائيل الاستيلاء على أراض فلسطينية بوادي الأردن

3/27/2024 11:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت بريطانيا بشدة قرار إسرائيل الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في منطقة وادي الأردن .


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية إن المملكة المتحدة تدين بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بالاستيلاء على 1977 فدانًا من الأراضي الفلسطينية في وادي الأردن.


وأضاف المتحدث، في بيان اليوم الأربعاء، أن مساحة المنطقة المخصصة للمصادرة هي الأكبر منذ اتفاقات أوسلو، والتي تم الاتفاق عليها قبل أكثر من 30 عاما.


ويأتي هذا الإعلان بالإضافة إلى 652 فدانًا من الأراضي التي تم تحديدها لمصادرتها من قبل إسرائيل في 29 شباط (الماضي)، ما يعني أن عام 2024 يمثل الآن ذروة غير مقبولة في مصادرة الأراضي"، وفق البيان.


ودعت المملكة المتحدة الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع عمليات المصادرة، مؤكدة أن الموقف البريطاني واضح، ويعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تؤدي إلا إلى زيادة صعوبة التقدم نحو تحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين. --(بترا)

MENAFN27032024000072011014ID1108030628

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث