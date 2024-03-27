بريطانيا تدين قرار إسرائيل الاستيلاء على أراض فلسطينية بوادي الأردن



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية إن المملكة المتحدة تدين بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بالاستيلاء على 1977 فدانًا من الأراضي الفلسطينية في وادي الأردن.



وأضاف المتحدث، في بيان اليوم الأربعاء، أن مساحة المنطقة المخصصة للمصادرة هي الأكبر منذ اتفاقات أوسلو، والتي تم الاتفاق عليها قبل أكثر من 30 عاما.



ويأتي هذا الإعلان بالإضافة إلى 652 فدانًا من الأراضي التي تم تحديدها لمصادرتها من قبل إسرائيل في 29 شباط (الماضي)، ما يعني أن عام 2024 يمثل الآن ذروة غير مقبولة في مصادرة الأراضي"، وفق البيان.



ودعت المملكة المتحدة الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع عمليات المصادرة، مؤكدة أن الموقف البريطاني واضح، ويعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تؤدي إلا إلى زيادة صعوبة التقدم نحو تحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين. --(بترا)