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الأونروا: استشهاد 13750 طفلا خلال العدوان على غزة

3/27/2024 11:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أكدت استشهاد 13750 طفلاً في الحرب التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.
وذكرت الأونروا في تقرير أن اليونيسف أشارت إلى تقارير عن استشهاد نحو عشرة أطفال بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت الوكالة الأممية أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في أنحاء قطاع غزة على الرغم من صدور القرار، لا سيما في حي الرمال قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وفي وسط خان يونس بجنوب القطاع وفي محيط مستشفيي الأمل وناصر بخان يونس أيضاً.
واعتمد مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار على الفور في قطاع غزة خلال شهر رمضان، على أن يقود ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين.
وصوت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، الذي قدمه الأعضاء المنتخبون بالمجلس ودعمته المجموعة العربية، بأغلبية 14 صوتاً فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.-(وكالات)

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