Thursday, 28 March 2024 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عدم امتثال الاحتلال للقرار الأممي يزيد من عزلته الدولية

3/27/2024 11:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- يبدو أن عدم امتثال الاحتلال لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة قد يزيد من عزلته الدولية ويشجع دولاً على فرض عقوبات عليه نتيجة سلوكه المتطرف، الذي دفعه لقصف رفح رغم التحذيرات الدولية، إزاء غياب آليات التنفيذ، باستثناء البعد الأخلاقي الذي لا يتمتع به الكيان المُحتّل.
وعلى وقع ارتقاء 3 شهداء بالضفة الغربية والعشرات منهم بغزة؛ فإن خلو قرار مجلس الأمن من آليات تنفيذه، فإنه بصيغة أخرى لا يضع أي موانع أمام شن الاحتلال عمليته العسكرية ضد رفح، ولكنه قد يفتح باب المساءلة الفردية الدولية مع استمرار تجاهل حكومة الحرب له قد تصل لفرض العقوبات عليها تحت طائلة وقف عدوانها المتواصل ضد قطاع غزة.
ويُحاكي مراقبون حالة روسيا عقب حربها مع أوكرانيا عندما أقدمت دول، وليس مجلس الأمن، لفرض العقوبات على موسكو، ومنها قطع العلاقات الاقتصادية وقطع علاقات الطيران والعزل عن النظام المصرفي، وذلك لأجل القياس على تجاهل الاحتلال للقرار الدولي، وهي إجراءات بالغة الصعوبة عند اتخاذها بالنسبة إليه.
وقد يدفع استمرار الاحتلال في عدم الامتثال للقرار الأممي إلى التفكير في قطع العلاقات معها، أو لربما وقف نقل الأسلحة إليها، بما يجعلها تحديات وازنة بالنسبة للكيان المحتل.
وليس مستعداً أن يزيد تجاهل الاحتلال لقرار مجلس الأمن من عزلتها في العالم، إلى جانب الأوامر الصادرة ضده من قبل محكمة العدل في لاهاي، والرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة في لاهاي في ما يتعلق بالعواقب القانونية للأعمال الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أن كل هذه الأمور مجتمعة تخلق صورة لكيان صهيوني مُجرم لا يحترم القانون الدولي.
يأتي ذلك في وقت يشن فيه الاحتلال غاراته الكثيفة ضد رفح، جنوب القطاع، رغم التحذيرات الدولية، وذلك بالتزامن مع أصداء قرار مجلس الأمن الدولي، وفشل مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجارية في الدوحة، أمام تمسك المقاومة الفلسطينية بوقف العدوان وعودة النازحين وانسحاب جيش الاحتلال بالكامل، مقابل رفض الاحتلال لمطالبها.
ومع ذلك؛ ما تزال جهود الوسطاء الدبلوماسية مستمرة بين المقاومة والاحتلال للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، فيما يتركز الخلاف الرئيسي حول عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة، بعدما أجبر قصف الاحتلال نحو مليوني فلسطيني على النزوح من مناطقهم بالقطاع المحاصر صهيونيا منذ 17 عاماً، ويقطنه حوالي 2.3 مليون نسمة في أوضاع كارثية.
وفي وقت سابق حمَّلت حركة "حماس" رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، مسؤولية إفشال المفاوضات، وقالت إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 آذار (مارس) الجاري، والمتمثلة بوقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى.
أمّا فيما يتعلّق بعودة النازحين إلى الشمال، فقد قدّم الاحتلال مقترحاً يشمل نقل النازحين إلى خيام، تحت إشراف الأمم المتحدة، مشترطةً عودة تدريجية للنازحين من النساء والأطفال وكبار السن، لا يتجاوز عددهم 60 ألف نازح، بينما عدد النازحين يتجاوز 800 ألف، وهو ما رفضته حماس.
وتصر المقاومة على عودة النازحين إلى منازلهم، حتى وإن كانت مدمرة، بينما لا تأتي حكومة الاحتلال على ذكر وقف إطلاق النار، ولم تقدّم اقتراحاً واضحاً بشأن الانسحاب من المناطق المكتظة، بما يشي عن مخططه لتكريس وجوده في قطاع غزة.
يأتي ذلك على وقع ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال ضد مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية إلى ثلاثة شهداء وسبع إصابات، وصفت بعضها بالخطيرة جراء قصف مسيرة صهيونية مجموعة من الشبان الفلسطينيين في حارة الدمج بالمخيم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من حمزة عرعراوي (27 عاماً) من مخيم العين في نابلس، وسبتي بني غرة ( 19 عاماً) من مخيم جنين، وأيمن يوسف عزوقه (19 عاماً) برصاص الاحتلال في مدينة جنين، عقب اقتحامها.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاحتلال يصعّد من تهديداته وتحريضه العلني على اجتياح رفح، في تحد سافر وفج لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، وبالعكس تماما من مقاصده ومراميه".
وأضافت "الخارجية الفلسطينية" إن الاحتلال يهدد بتوسيع حرب الإبادة ضد رفح، وبحق النازحين والسكان الذين يفوق عددهم 1.2 مليون مواطن، دون أي اكتراث بمصيرهم وحياتهم وبدون أي خطة واضحة لإخلائهم وحمايتهم كما يجمع عليها المجتمع الدولي وتطالب بها الإدارة الأميركية".
واشارت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تهيئة المناخات المناسبة لتعميق حربها البرية في رفح سواء بتصريحات مغرضة، كان أبرزها ما قاله "سموتريتش" و"بن غفير" ودعواتهما لاجتياح رفح الآن ودون إبطاء، وإصرار "نتنياهو" على ربط تحقيق أهدافه بهذا الاجتياح".
وأفادت بأن الاحتلال بدأ بحربه على رفح منذ أيام من خلال قصف طائراته الحربية وقذائفه للمنازل فوق رؤوس المدنيين، كان آخرها المجازر في منطقتي مصبح وحي النصر، والتي أسفرت عن وقوع أعداد من الشهداء والجرحى بمن فيهم أطفال".
وقالت إن "نتنياهو" يحاول التخلص من الضغط الدولي بخصوص عدم اجتياح رفح من خلال قصف تدريجي للمنازل ومربعات سكنية بأكملها، وبالتالي يفرض على المدنيين إما الموت بالقصف أو النزوح المتدرج من رفح".
وأدانت "جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية واحتياجاته الأساسية، محذرة من مغبة ومخاطر اجتياح رفح بالتدريج على حياة المدنيين، وارتكاب مجازر كبرى بحقهم ودفعهم بالقوة للهجرة خارج القطاع".

MENAFN27032024000072011014ID1108030625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث